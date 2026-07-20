Hande Kazanova'dan 2026 Temmuz ayı burç yorumları

Temmuz 2026 gökyüzü hareketleri ve tutulmalar neleri fısıldıyor? Hande Kazanova analiziyle Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının Temmuz 2026'da yaşayacağı değişimleri, önemli gündemleri birlikte keşfedelim...

KOÇ BURCU

Temmuz ayına bir dolunay etkisiyle giriş yapıyorsunuz. Bu dolunay, özellikle kariyer hayatınız ve mesleki konular üzerinde etkili olacak. 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşecek yeni ay, biraz daha rahat nefes almanızı sağlayacak. Ev, aile ve yuva konularında yeni adımlar atmaktan ziyade daha önce planladığınız konular üzerine yoğunlaşmanız doğru olacaktır. 29 Temmuz’da Kova burcunda gerçekleşecek dolunay, arkadaşlık ilişkilerinizde hızlı gelişmeleri gündeme getirebilir. Bazı arkadaşlarınızdan önemli haberler alabilir ya da kimi ilişkilerinizi yeniden değerlendirme ihtiyacı duyabilirsiniz. İşten elde edilen gelirler, proje lansmanları veya tanıtım çalışmaları açısından da bu dolunay önemli sonuçları beraberinde getirebilir.

BOĞA BURCU

Temmuz ayının başında seyahatler, ticari faaliyetler, eğitim ve yurt dışı bağlantılı işler alanlarında hızlı ve önemli kararlar gündeme gelebilir. 9 Temmuz sonrasında ilişkiler, hayatınızda daha fazla önem kazanmaya başlıyor. İlişkiler üzerinden ilerleyeceksiniz. 14 Temmuz’daki yeni ay ile iletişim alanında almanız gereken kararlar devreye girebilir. Ancak Merkür’ün hâlâ gerilediğini düşünürsek, işinizle ilgili daha önce konuşulmuş, planlanmış konuları hayata geçirmek çok daha doğru olacaktır. 29 Temmuz’daki dolunay, kariyer ve iş alanlarınızda hızlı gelişmeleri beraberinde getiriyor. Uzun zamandır beklediğiniz haberler bu dolunayla birlikte karşınıza gelebilir.

İKİZLER BURCU

Temmuz ayının başı para konularına dikkat çekiyor. Maddi alanda yapılması gerekenler önem kazanırken, alacak–verecek dengesini iyi kontrol etmeniz gerekebilir. 9 Temmuz’dan sonra Venüs ev, aile ve yuva alanlarınıza geçiyor. Evinizde misafir ağırlamak, çalışma ortamınızı düzenlemek, mutfak ya da kilerle ilgili düzenlemeler yapmak gündeme gelebilir. Boya, badana, tadilat ve tamirat gibi işlerle gönül rahatlığıyla ilgilenebilirsiniz. 24 Temmuz’da Merkür düzeliyor. Bu tarihten itibaren iletişimde rahatlayacağınız bir döneme giriş yapıyorsunuz. 29 Temmuz’da Kova burcunda gerçekleşen dolunay uzak çevre alanlarınızı etkileyecek. Seyahat, eğitim, yurt dışı bağlantılı işler, ticari faaliyetler ve hukuk konularında önemli kararlar gündeme gelebilir.

YENGEÇ BURCU

İkili ilişkiler özel hayatınıza dayalı alacağınız kararlar, temmuz ayına damgasını vuracak gibi görünüyor. 14 Temmuz’daki Yengeç burcundaki yeni ay önemli girişimlerinizi hızlandıran bir yeni ay olabilir. Fakat Merkür’ün geri hareketini düşünecek olursak bu yeni ay başlatmak istediğiniz işlerden ziyade daha önceden planlanmış, harekete geçirmiş işlerinizi tamamlamak yeni ayda karşımıza gelmeli. 20 Temmuz civarında parasal konularda riskten mümkün bir olduğunca kaçının.29 Temmuz’daki kova borcundaki dolunay, kredi, vergi, faiz, müşterek para alanları, ödemeler, banka işlemleri ya da sigorta primleri gibi ödemeleri karşınıza getirebilir. Aynı zamanda bu dolunayda elinize bir para geçebilir. Bir borcun altına girebilirsiniz, kredi çekebilirsiniz.

ASLAN BURCU

6 Temmuz civarında bir seyahatiniz ertelenebilir veya seyahatle ilgili aksaklıklar yaşayabilirsiniz.14 Temmuz’dan sonraki dönem daha dikkatli hareket edilmesi gereken bir süreç olacak. 14 Temmuz ve sonrasında mümkün olduğunca yeni bir girişimde bulunmamaya özen gösterin. 27 Temmuz’da akslar değişiyor. Önünüzdeki dönemde her türlü iş birliğine ve ilişkiye daha açık olmanız gerekecek. İlişkiler yorabilir, zorlayabilir, ancak tek başına ilerlemek bu süreçte faydanıza olmayacak. 29 Temmuz’da gerçekleşen dolunay, ikili ilişkiler ve özel hayatınıza dair önemli kararları gündeme getirebilir. İlişkilere dair yeni başlangıçlar, ilişkiye başlama, sözlenme, nişanlanma, evlilik gibi kararlar bu dolunayla beraber devreye girebilir.

BAŞAK BURCU

Temmuz ayı dolunay etkisiyle başlayacak. Aşk, keyif ve mutluluğa hayatınızda daha fazla yer vermek isteyebilirsiniz. Yeni biriyle tanışabilir, çocuğunuz varsa onunla ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. İş ortamlarınızda da hızlı ilerlemeler söz konusu olacak. 9 Temmuz’dan sonra kendinize bakmak, düzen kurmak ve yaşamınızı yenilemek adına harekete geçebilirsiniz. 14 Temmuz itibarıyla sosyal çevrenizde önemli açılımlar devreye girecek. 24 Temmuz’da Merkür’ün düzelmesiyle sosyal çevre alanlarınız rahatlayacak. Kendinizi daha kolay ifade edecek ve yeni işler için adım atabileceksiniz. 29 Temmuz’da sağlığınız, çalışma koşullarınız ve iş hayatınızla ilgili önemli kararlar devreye girebilir.

TERAZİ BURCU

Temmuz ayı, eviniz, aileniz ve yuvanızla ilgili yapılması gereken önemli olayların devreye gireceği bir dönem olacak. 10 Temmuz’da Venüs’ün Güney Ay Düğümü ile kavuşumu, geçmişten getirdiğiniz bazı olaylarla yeniden karşılaşma potansiyelini hayatınıza taşıyabilir.14 Temmuz’da Yengeç burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay, işinizle ilgili vermeniz gereken önemli kararları karşınıza getirecek gibi görünüyor. Merkür düzelmediği için, bu süreçte iş hayatınızda daha önce verilmiş ancak yarım kalmış, tutulmamış sözleri devreye sokmanız daha mantıklı olacaktır. 29 Temmuz’da Kova burcundaki dolunay, aşk hayatınız, çocuğunuzla olan bağlantılarınız ve tabii ki size keyif veren konularla dolmanıza ve bu alandaki hareketliliklere neden olacak.

AKREP BURCU

Temmuz ayı, akraba ve kardeşlerden gelecek önemli haberleri gündeme getirirken iletişim, satış, tanıtım ve pazarlama alanlarında bazı hassasiyetleri karşınıza çıkarabilir. 14 Temmuz’daki Yengeç yeni ayı, seyahatlerinizi artırırken eğitim, seyahat, yurt dışı bağlantılı işler, ticari faaliyetler ve geleceğinizi ilgilendiren her türlü başlangıcı ön plana taşıyor. Ancak Merkür’ün gerilediğini unutmayın; yeni adımlar atmak yerine daha önce konuşulmuş ve tamamlanmamış işlerin üzerine gitmek çok daha doğru olacaktır. 24 Temmuz itibarıyla Merkür’ün düzelmesi, iletişimi rahatlatacak. Artık geleceğe yönelik planlarınızı gönül rahatlığıyla devreye sokabilirsiniz. 29 Temmuz’daki Kova dolunayı, ev, aile ve yuva konularında önemli sonuçları beraberinde getirecek.

OĞLAK BURCU

Temmuz ayının başında Oğlak burcundaki dolunayın etkisiyle sağlığınıza ekstra özen göstermenizde fayda var. 9 Temmuz’dan sonra seyahatleriniz hız kazanabilir. Daha fazla seyahat etmek isteyebilir ya da seyahat arzunuzun arttığını fark edebilirsiniz. 14 Temmuz’daki yeni ay, ilişkilerle ilgili bir karar vermek istiyorsanız sizi destekleyebilir. Ancak Merkür hâlâ geri hareketinde olduğu için, 24 Temmuz’da Merkür düzeldikten sonra yeni kararlar almanız çok daha sağlıklı olacaktır. 24 Temmuz’da Merkür’ün düzelmesiyle birlikte ikili ilişkiler ve özel hayatınızda uzun süredir yaşadığınız zorlukların geride kaldığını hissedeceksiniz. 26 Temmuz’da Satürn, ev, aile ve yuva alanlarınızda gerilemeye başlayacak. Bu alanlarda son dönemde zorlanmalar yaşadıysanız, bu gerileme ile bu zorlukların hafiflediğini görebilirsiniz.

KOVA BURCU

Temmuz ayı, geri plandan gelen etkilerle başlıyor. 9 Temmuz’dan sonrası parasal konuları ön plana çıkarıyor. Bir borcunuz varsa bu borcu konuşmak, yeniden yapılandırmak, kredi çekmek, borç istemek ya da paranızı değerlendirmek adına 9–10 Temmuz’u değerlendirin. İlişkiler ve iş hayatı alanında hızlı gelişmeler yaşansa da parasal konularda beklenmedik durumlara da açık olmanız gerekebilir. 24 Temmuz’da Merkür’ün düzelmesi iletişimde nefes almanızı sağlayacak. 29 Temmuz’da Kova burcundaki dolunayda sağlığınıza ve hayatınıza dair önemli kararlar alabilirsiniz. Önemli kapılar ardı ardına açılabilir. İlişkilerle ilgili güzel haberler almanız mümkün olsa da, vereceğiniz cevaplar ve yapacağınız seçimler çok belirleyici olacak.

YAY BURCU

Temmuz ayında cebinize giren para önemli olacak. Bu ay para konularıyla daha fazla ilgili olacaksınız. 9 Temmuz’dan sonra kariyerinize daha fazla kendinizi kaptırıyorsunuz. Yine üstlerinizle ve patronlarınızla konuşmak, görüşmek, zam terfi gibi işleriniz varsa bütün bunları ele almak önem kazanacak. 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki yeni ay parayla ilgili konularda alacağınız önemli kararları destekliyor. Ama hala Merkür’ün geri hareketinde olduğunu hesaba katarsak, 24 Temmuz’a kadarki süreçte yeniliklerden ziyade, yeni adımlardan ziyade, daha önceden konuşulmuş, yapılmamış, tamamlanmamış, yarım kalmış işlerin üzerine düşmeye özen gösterin. İletişim, satış, tanıtım, reklam, pazarlama alanlarında hızlı gelişmeler ay sonu karşınıza gelebilir.

BALIK BURCU

Temmuz ayında sosyal çevreniz oldukça hareketli; arkadaşlarınızla birlikte gireceğiniz işler önem kazanıyor. 9 Temmuz’dan sonra sevdiğiniz kişiyle vakit geçirmek, ilişkiyi ele almak ve birlikte güzel planlar yapmak önemli hale geliyor. 14 Temmuz’daki yeni ay, aşk hayatınızla ilgili yeni adımları beraberinde getirebilir. Fakat Merkür’ün bu alanda gerilemekte olduğunu unutmadan hareket etmelisiniz. 29 Temmuz’da iş ortamlarınızda aradığınız güveni zaman içinde oluşturduğunuzu fark edeceksiniz. Yaşadığınız bazı sarsıntılara rağmen konuları toparlamak sizi rahatlatacak. Kendi işinizi kurma düşüncesi de bu dönemde güçlenebilir. Dolunay, bir meselenin iç yüzünü açığa çıkarabilir; neyin ne olduğunu çok net görecek ve buna göre önemli kararlar alacaksınız.