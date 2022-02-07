Ahsen Eroğlu ile kapak çekimi (Video)

Ahsen Eroğlu ile kapak çekimi (Video)
Aşkı kutladığımız bu ay, Dirty Dancing filminden fırlamışçasına bir tutkuyla oyuncu Ahsen Eroğlu ile bir araya geliyoruz. İlk aşk, ilk dans ve neşesinden asla ödün vermeyen Ahsen Eroğlu, şubat kapağımızda!
1987 yılında izleyicisiyle buluşan ve bugün de ikonik bir mertebeden hala en samimi aşk hikayelerinden biri olan Dirty Dancing (İlk Aşk, İlk Dans) filmindeki Frances -namıdiğer ‘Baby’- ve Jhonny karakterlerinin unutulmaz dans sahneleri için Ahsen’e tüm sempatisiyle Alex eşlik ediyor.
🎥Backstage: @selinozdenizer
Genel Yayın Yönetmeni: @gozdekaynak_
Röportaj: @simayengur
Fotoğraf: @jiyankizilboga
Styling: @mina.tanay & @sburcucam ( @816styling )
Saç: @feritbelli
Makyaj: @alevkaya
Makyaj Ası̇stanı: @cerenozermua
Fotoğraf Ası̇stanları: #MustafaMermer, #BetülKaynar , #BaranAvcı
Model: @alexander_ushakov.1 / @icemodelsistanbul43d