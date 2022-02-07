Ahsen Eroğlu ile kapak çekimi (Video)

1987 yılında izleyicisiyle buluşan ve bugün de ikonik bir mertebeden hala en samimi aşk hikayelerinden biri olan Dirty Dancing (İlk Aşk, İlk Dans) filmindeki Frances -namıdiğer ‘Baby’- ve Jhonny karakterlerinin unutulmaz dans sahneleri için Ahsen’e tüm sempatisiyle Alex eşlik ediyor.

🎥Backstage: @selinozdenizer

Genel Yayın Yönetmeni: @gozdekaynak_

Röportaj: @simayengur

Fotoğraf: @jiyankizilboga

Styling: @mina.tanay & @sburcucam ( @816styling )

Saç: @feritbelli

Makyaj: @alevkaya

Makyaj Ası̇stanı: @cerenozermua

Fotoğraf Ası̇stanları: #MustafaMermer, #BetülKaynar , #BaranAvcı

Model: @alexander_ushakov.1 / @icemodelsistanbul43d