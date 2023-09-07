Bir Hazal Subaşı rüyası (video)

Son dönemin dikkat çeken projelerinde yer alan oyuncuyla yarı masal, yarı rüya tadında heyecan dolu bir çekim gerçekleştirdik.

#eleledergisi Eylül-Ekim sayısı çıktı! Bayilerde ve dijital platformlarda.

VİDEO: BEGÜM BESTE BENGÜ
RÖPORTAJ: BARAN ALIŞKAN
FOTOĞRAF: ERMAN İŞTAHLI
STYLING: BİLGECAN KOÇANA
SAÇ: MERTCAN PEKGÜZEL
MAKYAJ: ASLI BİLGE
FOTOĞRAF ASİSTANLARI: ESRA NUR TOPAL, TALHA ELMAS, ÇAĞRI YILMAZ
STYLING ASİSTANLARI: BARIŞ TAŞDEMİROĞLU, ECE ÖZBERK
MAKYAJ ASİSTANI: BELİZ AR

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