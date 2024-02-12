Bir yıldızın portresi: Derya Uluğ

Duyguları harekete geçiren sesi, sihirli yeteneklerinden yalnızca biri. Derya Uluğ imzasını taşıyan sözleri, ruhumuza dokunan şarkıları ve enerjisiyle yıldızlar makamında özel bir isim.

#EleleDergisi Şubat-Mart 2024 sayısı çıktı!

RÖPORTAJ: BARAN ALIŞKAN
VİDEO: BEGÜM BESTE BENGÜ
FOTOĞRAF: JİYAN KIZILBOĞA
STYLING: ALİ ARİSSO
SAÇ: MUTLU AHMET SİNAN
MAKYAJ: RIFAT YÜZÜAK
VİDEO ASİSTANI: SEMİH CAN DUBACI
FOTOĞRAF ASİSTANLARI: DOĞA SUCU, HASAN DOĞANAY, BERKE KAYA
STYLING ASİSTANLARI: GÖNÜL SOYÇERİ, İREM NUR ÇIRA
KATKILARINDAN DOLAYI SAMSUN DEMİR’E TEŞEKKÜR EDERİZ.

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