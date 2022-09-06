Boncuk Yılmaz ile kapak çekimi (video)

Elele dergisi, yeni başlangıçları bir ‘ilk kapak hikayesi’ ile kutluyor!

Video: ALTUĞ POŞUL

Boncuk Yılmaz, sakince parlayan yıldızını, kendi gibi yansıtmayı başaran gerçek bir oyuncu. Boncuk Yılmaz ile mucizelere açık, kendinden emin bir buluşmaya davetlisiniz.

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