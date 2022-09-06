Boncuk Yılmaz ile kapak çekimi (video) Elele dergisi, yeni başlangıçları bir ‘ilk kapak hikayesi’ ile kutluyor! 06 Eylül 2022 Video: ALTUĞ POŞUL Boncuk Yılmaz, sakince parlayan yıldızını, kendi gibi yansıtmayı başaran gerçek bir oyuncu. Boncuk Yılmaz ile mucizelere açık, kendinden emin bir buluşmaya davetlisiniz. ELELETV Esra Bilgiç ile kapak çekimi (Video) 5 ay önce MODA Ceren Ocak Sonbahar/Kış 2022-2023 koleksiyonu (video) 5 ay önce ELELETV Ananas nasıl soyulur? Videoyla anlattık... 5 ay önce ELELETV Avokado nasıl doğranır? Nasıl yenir? 6 ay önce