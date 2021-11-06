Elele

Burcu Özberk ile kapak çekimi (Video)

Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk ile kasım ayında kapak çekiminde buluştuk.

Doğruluk ve cesaretin kesiştiği bir oyun alanında; kurallarını kendi belirleyen ve özgüveniyle ilham veren Burcu Özberk ile bir araya geliyoruz. Esra karakterine hayat verdiği Aşk Mantık İntikam dizisindeki başarısıyla, romantik komedi türünde yıldızı her geçen gün daha da çok parlıyor. Şimdi onun zamanı. Gerçekleştirdiğimiz röportajı ve fotoğraf çekimini kaçırmayın…

Satın Almak İçin: DergiBurda

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elele Dergisi #eleledergisi (@eleledergisi)'in paylaştığı bir gönderi

ELELETV

Lezzetli mi lezzetli krep videosu: Bu tarife bayılacaksınız
MAGAZİN

Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı nikahından... Arzu Sabancı paylaştı
ELELETV

Soru ve cevaplarla Sarkom
MAGAZİN

Zeynep Alkan'dan video paylaşımı: Dışarı bile çıkmak istemiyorum