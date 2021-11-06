Burcu Özberk ile kapak çekimi (Video)

Doğruluk ve cesaretin kesiştiği bir oyun alanında; kurallarını kendi belirleyen ve özgüveniyle ilham veren Burcu Özberk ile bir araya geliyoruz. Esra karakterine hayat verdiği Aşk Mantık İntikam dizisindeki başarısıyla, romantik komedi türünde yıldızı her geçen gün daha da çok parlıyor. Şimdi onun zamanı. Gerçekleştirdiğimiz röportajı ve fotoğraf çekimini kaçırmayın…

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