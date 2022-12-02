Derinliği kalpten geliyor! Ayça Ayşin Turan (video)
Oyuncu Ayça Ayşin Turan ile deneyimlerinden gelecek planlarına sakince ilerleyen bir düşünceler fırtınasında bir araya geldik.
Hayatın tüm dengelerini, derinlikli bir yaşam aşığı olarak kalbinde yumuşatan ve anın bilinmezliğe açılan her ihtimalinde, sevginin kıymetini bilerek yoluna devam eden Ayça Ayşin Turan, biricik bir ay ışığı gibi yörüngesini aydınlatırken; şimdi bizimle birlikte parlıyor.
Video: @uzaykabuli
Video Asistanları: @kaansatilmiss, a.priori1
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