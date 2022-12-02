Derinliği kalpten geliyor! Ayça Ayşin Turan (video)

Hayatın tüm dengelerini, derinlikli bir yaşam aşığı olarak kalbinde yumuşatan ve anın bilinmezliğe açılan her ihtimalinde, sevginin kıymetini bilerek yoluna devam eden Ayça Ayşin Turan, biricik bir ay ışığı gibi yörüngesini aydınlatırken; şimdi bizimle birlikte parlıyor.



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