Yıldız tozları arasında Selin Türkmen ile ilk buluşma
Doğuştan sahip olduğu enerjisiyle yıldızı her geçen gün daha da parlıyor. Yeteneklerini cesaretiyle, hedeflerini hayalleriyle zirveye taşıyan Selin Türkmen ile unutulmaz bir ilk buluşmadayız.
Kapağında Selin Türkmen'in yer aldığı Elele Dergisi Nisan sayısı çıktı!
RÖPORTAJ: BARAN ALIŞKAN
VİDEO: BEGÜM BESTE BENGÜ
FOTOĞRAF: NURDAN USTA
STYLING: FERAY KANPOLAT
SAÇ: YILDIRIM BOZÜYÜK / TAG BEAUTY
MAKYAJ: HİDAYET KORKMAZ
VİDEO ASİSTANI: EMİRHAN TOPÇU
FOTOĞRAF ASİSTANLARI: FURKAN DAĞ, EMRE TAŞTEKİN
STYLİNG ASİSTANLARI: BÜŞRA KAHVECİ, SELİN SOYDAN
SAÇ ASİSTANI: MEHMET İYİ
MENAJERLİK: TALENTO