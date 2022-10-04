Enerjisi eşsiz: Deniz Işın

Şüphe uyandırmayan yetenekleri ve eşsiz enerjisiyle oyuncu Deniz Işın ile kapak çekimi için buluşuyoruz.

Elele Ekim ayına enerjisi benzersiz Deniz Işın ile merhaba diyor! Leyla ile Mecnun dizisinin parlayan yıldızı Deniz Işın, geçmişten bugüne samimi hikayesini ve hayallerini anlatıyor...

Video: Altuğ Poşul
Video Asistanı: Berhan Şahanlı

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