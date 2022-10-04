Enerjisi eşsiz: Deniz Işın

Elele Ekim ayına enerjisi benzersiz Deniz Işın ile merhaba diyor! Leyla ile Mecnun dizisinin parlayan yıldızı Deniz Işın, geçmişten bugüne samimi hikayesini ve hayallerini anlatıyor...

Video: Altuğ Poşul

Video Asistanı: Berhan Şahanlı