Enerjisi eşsiz: Deniz Işın Şüphe uyandırmayan yetenekleri ve eşsiz enerjisiyle oyuncu Deniz Işın ile kapak çekimi için buluşuyoruz. 04 Ekim 2022 Elele Ekim ayına enerjisi benzersiz Deniz Işın ile merhaba diyor! Leyla ile Mecnun dizisinin parlayan yıldızı Deniz Işın, geçmişten bugüne samimi hikayesini ve hayallerini anlatıyor... Video: Altuğ PoşulVideo Asistanı: Berhan Şahanlı ELELETV Ananas nasıl soyulur? Videoyla anlattık... 1 gün önce ELELETV Boncuk Yılmaz ile kapak çekimi (video) 3 hafta önce ELELETV Esra Bilgiç ile kapak çekimi (Video) 5 ay önce MODA Ceren Ocak Sonbahar/Kış 2022-2023 koleksiyonu (video) 6 ay önce