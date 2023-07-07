Ezber Bozan Danla Bilic (Video)
Etkileyici Danla Bilic, her şeye karşı duran doğasının ardında etkileyici bir kalp taşıyor. O, ezber bozan bir özgüvenle, sınırlarını kendi belirlediği ışıltılı yolu katetmeye devam ederken bir kapak hikayesinde buluşuyoruz.
Enerjisini tüm karelere yansıtan Danla Bilic’le çok keyifli bir çekim gerçekleştirdik.
#eleledergisi Temmuz-Ağustos sayısı çıktı! Bayilerde ve dijital platformlarda.
GENEL YAYIN YÖNETMENİ: CEYDA GÜNSÜR
DİJİTAL İÇERİK KOORDİNASYONU: BARAN ALIŞKAN
VİDEO: BEGÜM BESTE BENGÜ
VİDEO ASİSTANI: ÇAĞATAY ÇILGIN
RÖPORTAJ: SİMAY ENGÜR
FOTOĞRAF: ERMAN İŞTAHLI
STYLING: İBRAHİM DUMAN
SAÇ: BATUHAN SANCAR
MAKYAJ: HAZAL ÖÇAL
FOTOĞRAF ASİSTANLARI: ESRA NUR TOPAL, TALHA ELMAS, FURKAN KUMAŞ
STYLING ASİSTANLARI: BAŞAK VAROL, FURKAN ÇELİK
SAÇ ASİSTANI: MEHMET İYİ
MAKYAJ ASİSTANI: CEYDA UŞDU