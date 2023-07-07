Ezber Bozan Danla Bilic (Video)

Enerjisini tüm karelere yansıtan Danla Bilic’le çok keyifli bir çekim gerçekleştirdik.

#eleledergisi Temmuz-Ağustos sayısı çıktı! Bayilerde ve dijital platformlarda.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ: CEYDA GÜNSÜR

DİJİTAL İÇERİK KOORDİNASYONU: BARAN ALIŞKAN

VİDEO: BEGÜM BESTE BENGÜ

VİDEO ASİSTANI: ÇAĞATAY ÇILGIN

RÖPORTAJ: SİMAY ENGÜR

FOTOĞRAF: ERMAN İŞTAHLI

STYLING: İBRAHİM DUMAN

SAÇ: BATUHAN SANCAR

MAKYAJ: HAZAL ÖÇAL

FOTOĞRAF ASİSTANLARI: ESRA NUR TOPAL, TALHA ELMAS, FURKAN KUMAŞ

STYLING ASİSTANLARI: BAŞAK VAROL, FURKAN ÇELİK

SAÇ ASİSTANI: MEHMET İYİ

MAKYAJ ASİSTANI: CEYDA UŞDU