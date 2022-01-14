Ezgi Mola ile kapak çekimi (Video)

Yeni bir yıla başlangıç yaparken; gücünü sevgiden alan, iyileştiren ve gerçekliği hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmayan Ezgi Mola ile bir araya geliyoruz. Ne yüksekten ne de alçaktan; herkesi tam göz hizasından kucaklamaya cesaretiniz var mı? Ezgi Mola’nın alametifarikası bu soruda gizli.

Video: Aytaç Şaşmaz