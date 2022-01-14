Ezgi Mola ile kapak çekimi (Video)
Yeteneğiyle kendine hayran bırakan, duruşuyla ilham veren ve buluşmaktan her daim mutluluk duyduğumuz Ezgi Mola ile yeni bir yıla birlikte yelken açıyoruz.
Yeni bir yıla başlangıç yaparken; gücünü sevgiden alan, iyileştiren ve gerçekliği hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmayan Ezgi Mola ile bir araya geliyoruz. Ne yüksekten ne de alçaktan; herkesi tam göz hizasından kucaklamaya cesaretiniz var mı? Ezgi Mola’nın alametifarikası bu soruda gizli.
Video: Aytaç Şaşmaz