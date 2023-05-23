Festival gibi Almila Ada (Video)
Sakin ve sağlam adımlarıyla, ışığını parlatıyor. Oyuncu Almila Ada ile festival gibi bir çekimde bir araya geliyoruz.
Çekim boyunca pozitif enerjisini ekibe yansıtan Almila Ada ile yaza güzel bir başlangıç yapıyoruz.
#eleledergisi mayıs sayısı çıktı! Bayilerde ve dijital platformlarda.
Röportaj: Simay Engür
Fotoğraf: Jiyan Kızılboğa
Styling: Şeyma Arslaner
Saç: Hüseyin Açıkgöz
Makyaj: Aynur Kabak
Fotoğraf Asistanları: Mustafa Berber, Cihan Erken
Styling Asistanları: Ece Akarsu, Deniz İnal
Dijital İçerik Koordinasyonu: Baran Alışkan
Video: Umut Sakallıoğlu