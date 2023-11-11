Göz alıcı Müjde Uzman (video)
Göz alıcı hali ve kendinden emin tavrı, yıldız ışığını mükemmel bir dengeyle ortaya çıkarıyor. Oyuncu Müjde Uzman kariyer zirvesine uzanan yolculuğunda alkışları ve meraklı bakışları peşinden sürüklüyor.
Kapağında Müjde Uzman’ın yer aldığı Elele Dergisi kasım sayısı çıktı! 🤍
RÖPORTAJ: BARAN ALIŞKAN
VİDEO: BEGÜM BESTE BENGÜ
FOTOĞRAF: ERMAN İŞTAHLI
STYLING: MİNA TANAY & BURCU ÇAM / 816 STYLING
SAÇ: AKIN ÜNAL
MAKYAJ: HİDAYET KORKMAZ
VİDEO ASİSTANI: EMİRHAN TOPÇU
FOTOĞRAF ASİSTANLARI: ESRA NUR TOPAL, TALHA ELMAS, BERKE KAYA