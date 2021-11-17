Nar nasıl ayıklanır? Videolu, kolay nar soyma yöntemleri

Nar dünyadaki en sağlıklı meyveler arasında. Nar, lif, vitaminler, mineraller ve biyoaktif bitki bileşikleri bakımından oldukça zengindir. Nar aynı zamanda iltihaba karşı da vücuda destek olabilir. Bazı araştırmalar suyunun erkeklerde prostata karşı da destek sağlayabileceğini gösteriyor. Nar özünün meme kanseri karşı da yardımcı olabileceği yönünde iddialar var ancak bu konuda insan çalışmalarına ihtiyaç vardır. Düzenli nar suyu alımının iki hafta kadar kısa bir sürede kan basıncını düşürdüğü gösterilmiştir. Kesin olmayan bazı çalışmalar ise narın kalp sağlığına iyi geldiğini; sertleşme bozukluğu, bakteriyel ve mantar enfeksiyonlarına karşı da yararlı olabileceğini göstermiştir. Zengin bir nitrat kaynağı olan nar, kan akışını artırarak egzersiz performansını iyileştirebilir. Ancak bütün bu yararına karşı narın ayıklanması kimi zaman insanlara zahmetli gelebilir. Bu videoda nar nasıl ayıklanır sorusuna yanıt veriyoruz. Videolu anlatımla kolay nar sayma yöntemlerini gösteriyoruz.

NAR NASIL AYIKLANIR?

Bu videoda verdiğimiz ipuçları nar ayıklama konusunda size yardımcı olacaktır. Nar suyu lekelidir ve fışkırma eğilimindedir. Bu nedenle videoda su yöntemini de bulabileceksiniz.