Nar nasıl ayıklanır? Videolu, kolay nar soyma yöntemleri (Suda, vurarak)
Nar nasıl ayıklanır? sorusu oldukça sağlıklı bir meyve olan narı tüketmek isteyenlerin her dönem merak ettiği sorular arasında. Bu videomuzda Şef Başak Öngel ile birlikte nar ayıklama yöntemlerini öğreniyoruz. İşte videolu, kolay nar soyma yöntemleri...
Nar dünyadaki en sağlıklı meyveler arasında. Nar, lif, vitaminler, mineraller ve biyoaktif bitki bileşikleri bakımından oldukça zengindir. Nar aynı zamanda iltihaba karşı da vücuda destek olabilir. Bazı araştırmalar suyunun erkeklerde prostata karşı da destek sağlayabileceğini gösteriyor. Nar özünün meme kanseri karşı da yardımcı olabileceği yönünde iddialar var ancak bu konuda insan çalışmalarına ihtiyaç vardır. Düzenli nar suyu alımının iki hafta kadar kısa bir sürede kan basıncını düşürdüğü gösterilmiştir. Kesin olmayan bazı çalışmalar ise narın kalp sağlığına iyi geldiğini; sertleşme bozukluğu, bakteriyel ve mantar enfeksiyonlarına karşı da yararlı olabileceğini göstermiştir. Zengin bir nitrat kaynağı olan nar, kan akışını artırarak egzersiz performansını iyileştirebilir. Ancak bütün bu yararına karşı narın ayıklanması kimi zaman insanlara zahmetli gelebilir. Peki, nar nasıl ayıklanır? Bu videoda nar nasıl ayıklanır sorusuna yanıt veriyoruz. Videolu anlatımla kolay nar sayma yöntemlerini gösteriyoruz. (Ananas nasıl soyulur? Avokado nasıl doğranır?) videoları da ilginizi çekebilir)
NAR NASIL AYIKLANIR, SOYULU?
Nar ayıklaması zor bir meyvedir. Zar arasında olan tohumları çıkarırken ezmemek için dikkat edilmelidir. Nar ayıklarken sıçrayabilir ve nar lekesi zor çıkan bir lekedir. Bu sebeple ayıklarken dikkat etmek gerekir. Söyleyeceğimiz iki pratik yöntem ile narlarınıza zarar vermeden ayıklayabilirsiniz. İki farklı nar ayıklama yöntemi;
- Narın üst kısmı kesilir. Kestikten sonra narın kabuğunda dik şekilde bıçak yardımıyla derin olmayacak yüzeysel çizikler atılır.
- Ardından parmaklar ile nazikçe açılır ve içerisindeki nar taneleri kabuklardan ayrılarak küçük dokunuşlar ile ayıklanır. Bu sayede nar taneleri zarar görmez.
- İkinci bir yöntemde ise narın üst kısmı kesilir. Aynı şekilde derin olmayacak şekilde narın etrafına çizikler atılır ancak kök kısmına tam olarak inilmez. Çünkü bu yöntemde narları kenardan açacağız ancak tamamen koparmayacağız.
- Bir kaseye su doldurulur ve nar eliniz üzerinde ters çevrilerek tahta kaşıkla arkasına vurulur. Nar taneleri su içerisine dökülür.
- Bu yöntemde su kullanmamızın sebebi nar taneleri vurma etkisi ile kaseye düşerken darbe almasınlar diye, aynı zamanda bu esnada düşen çürük nar taneleri ve zar parçaları su yüzeyinde kalacaktır ve ayıklaması rahat olacaktır.