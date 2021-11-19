Nar nasıl ayıklanır? Videolu, kolay nar soyma yöntemleri (Suda, vurarak)

Nar dünyadaki en sağlıklı meyveler arasında. Nar, lif, vitaminler, mineraller ve biyoaktif bitki bileşikleri bakımından oldukça zengindir. Nar aynı zamanda iltihaba karşı da vücuda destek olabilir. Bazı araştırmalar suyunun erkeklerde prostata karşı da destek sağlayabileceğini gösteriyor. Nar özünün meme kanseri karşı da yardımcı olabileceği yönünde iddialar var ancak bu konuda insan çalışmalarına ihtiyaç vardır. Düzenli nar suyu alımının iki hafta kadar kısa bir sürede kan basıncını düşürdüğü gösterilmiştir. Kesin olmayan bazı çalışmalar ise narın kalp sağlığına iyi geldiğini; sertleşme bozukluğu, bakteriyel ve mantar enfeksiyonlarına karşı da yararlı olabileceğini göstermiştir. Zengin bir nitrat kaynağı olan nar, kan akışını artırarak egzersiz performansını iyileştirebilir. Ancak bütün bu yararına karşı narın ayıklanması kimi zaman insanlara zahmetli gelebilir. Peki, nar nasıl ayıklanır? Bu videoda nar nasıl ayıklanır sorusuna yanıt veriyoruz. Videolu anlatımla kolay nar sayma yöntemlerini gösteriyoruz. (Ananas nasıl soyulur? Avokado nasıl doğranır?) videoları da ilginizi çekebilir)

NAR NASIL AYIKLANIR, SOYULU?

Nar ayıklaması zor bir meyvedir. Zar arasında olan tohumları çıkarırken ezmemek için dikkat edilmelidir. Nar ayıklarken sıçrayabilir ve nar lekesi zor çıkan bir lekedir. Bu sebeple ayıklarken dikkat etmek gerekir. Söyleyeceğimiz iki pratik yöntem ile narlarınıza zarar vermeden ayıklayabilirsiniz. İki farklı nar ayıklama yöntemi;