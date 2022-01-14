Obezite neden tehlikeli bir hastalıktır?

Öncelikle obezite nedir ve nasıl hesaplanır? Bayraktar bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

Obezite; kişinin kilosunun, boyunun karesine bölünmesiyle hesaplanan vücut kitle endeksinin 30’un üzerinde olmasıdır. Obeziteyle beraber; diyabet, hipertansiyon, kan yağlarının yüksekliği, astım, inme, kanser gibi birçok hastalığın riski de artar. Vücut kitle endeksinin 35’in üzerinde olduğu ve obeziteye bağlı diyabet, diz ve eklem ağrıları, hipertansiyon gibi sorunların gelişebilir ya da vücut kitle endeksinin 30 ile 35 arasında olduğu hastalarda hipertansiyon, diyabet, astım ve benzeri hastalıkların birçoğunun birlikte olduğu bazı özel koşullarda ortaya çıkabilir.

OBEZİTE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Obezite hastalarında ciddi bir profesyonel destekle egzersiz ve diyet tedavisinin uygulanması, bunlarla düzelme olmuyorsa da cerrahi seçeneğinin gündeme gelmesi gerekir. Cerrahi seçeneklerde en sık uygulanan yöntem genelde kapalı olarak yapılan tüp mide ameliyatı ya da mide bypass ameliyatlarıdır. Ameliyat sonrası ameliyat olan kişinin beslenme ve fiziksel aktivitelerde yaptığı değişiklikleri bir yaşam biçimi haline getirmesi, verilen kiloların korunmasını sağlar. Obez bireylerde, karın içi yağlı dokunun çok fazla olması ameliyatları teknik olarak zorlaştırır ve açık ameliyata geçme riskini artırabilir. Robotik cerrahi, yukarıda sayılan avantajları sayesinde obezite cerrahisinin daha güvenli ve etkili yapılabilmesini sağlayabilir. Obezitede medikal tedaviyle, beslenme önerileriyle veya cerrahiyle kilo verilmemesi durumunda uzun yıllar boyunca obez olan, özellikle de bel çevresinde “santral obezite” denilen fazla yağlanması bulunan kişilerin yaşam beklentisi diğer insanlara göre daha düşüktür.

Özellikle pandemi döneminde evden çalışma ve fiziksel aktivitelerin azalmasıyla birlikte ülkemiz ve dünyada obezitenin arttığı gözlenmektedir. Obezite, ciddi bir sağlık problemidir ve mutlaka düzeltilmesi gerekmektedir.