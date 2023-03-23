Sahnede Rabia Soytürk var!
Elele arşivinden... Yeni yılın ilk kapak hikayesinde Rabia Soytürk ile bir araya geldik.
Meraklı bakışların ve sahne ışıklarının odağında, tüm sahiciliği ve kendinden emin tavrıyla herkesi etkilemeyi başarıyor. Rabia Soytürk, ait olduğu yerde; sahnede bir yıldız gibi ışık saçıyor.
VİDEO: ALTUĞ POŞUL
RÖPORTAJ: BARAN ALIŞKAN
PRODÜKSİYON: SİMAY ENGÜR
FOTOĞRAF: FIRAT MERİÇ
STYLING: KÜBRA KONCA
SAÇ: MUTLU AHMET SİNAN
MAKYAJ: SERHAT ŞEN
FOTOĞRAF ASİSTANLARI: BURHAN CANLI, MÜÇTEBA CİHAN
STYLING ASİSTANI: MERİÇ GÜRAL
SAÇ ASİSTANI: ROJİN BOTAN
MAKYAJ ASİSTANI: KEMAL ARDA GÜRDAL