Sahnede Rabia Soytürk var!

Meraklı bakışların ve sahne ışıklarının odağında, tüm sahiciliği ve kendinden emin tavrıyla herkesi etkilemeyi başarıyor. Rabia Soytürk, ait olduğu yerde; sahnede bir yıldız gibi ışık saçıyor.

VİDEO: ALTUĞ POŞUL

RÖPORTAJ: BARAN ALIŞKAN

PRODÜKSİYON: SİMAY ENGÜR

FOTOĞRAF: FIRAT MERİÇ

STYLING: KÜBRA KONCA

SAÇ: MUTLU AHMET SİNAN

MAKYAJ: SERHAT ŞEN

FOTOĞRAF ASİSTANLARI: BURHAN CANLI, MÜÇTEBA CİHAN

STYLING ASİSTANI: MERİÇ GÜRAL

SAÇ ASİSTANI: ROJİN BOTAN

MAKYAJ ASİSTANI: KEMAL ARDA GÜRDAL