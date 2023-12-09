Ve karşınızda Norm Ender

Yarım asra merdiven dayanan Elele, kültürel tarihine katkıda bulunmaktan gurur duyduğu cumhuriyeti özel bir buluşmayla kutluyor. Çünkü #Cumhuriyet hepimizin ve özgürlük bize hep çok yakıştı. Tüm bu coşkunun içinde kulaklarımız bir melodiyle tanıştı: “Yürüyoruz arkadaşlar, içimde bir telaş var. Bu kutlu gün bizim. Zafer, düğün bizim.” Norm Ender imzalı bu sözler, hepimizi öyle derinden etkiledi ve sarmaladı ki adeta eksik parçamızı tamamlanmış ve 100 yıllık yaş günümüzün sesine kavuşmuştuk. Bugüne dek rap sanatçısı kimliğiyle tanıdığımız Ender Eroğlu namıdiğer Norm Ender, sözü ve müziği kendisine ait olan ‘#Parla’ isimli marşıyla milyonların duygularına, geçmişin mirasına ve gelecek hayallerimize tercüman oldu.

Kapağında rap sanatçısı Norm Ender’in bulunduğu Elele Dergisi Aralık 2023-Ocak 2024 sayısı çıktı!

Elele Dergisi & hummel

RÖPORTAJ: BARAN ALIŞKAN

FOTOĞRAF&YÖNETMEN: ELİF DEMİRALP

STYLING: KAYA EMRAH KAYA

SAÇ: TANER ÖZDEMİR

MAKYAJ: AKIN SERT

PRODÜKSİYON: BETÜL KILIÇKAYA, SERDAR ASLAN

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: CENGİZHAN DEMİR

KURGU: BERK ÖZ

FOTOGRAF ASİSTANI: SELİM KILIÇ

PRODÜKSİYON ASİSTANI: DEMİR ASLAN

MENAJERLİK: MERT SİLİV