Alışveriş zamanı: Sezonun trendi mavi ve tonlarında 28 parça
Deniz ve gökyüzünün dingin sonsuzluğunda mavi, her zaman huzuru garanti eder. Sezonun gözdesi mavi ve tonlarında karşımıza çıkan 28 parça ürün seçtik... Biraz alışveriş bakınması çektiyse canınız, keyifli bakınmalar...
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Bu sezon canlı renklerin yanında karşımıza bir de mavi çıkıyor. Mavinin en tatlı, en göz alıcı tonlarıyla hazırlanmış ürünler mağazalarda alıcılarını bekliyor. Biz de mavi ve tonlarında hazırlanmış 28 parça ürün seçtik...
ALEXANDER MCQUEEN 21.950 TL
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AQUAZZURA 20.750 TL
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AYJE 1790 TL
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BAŞAK BAYKAL 123.600 TL