Aralık ayında okunacak favori 5 kitap

Hazırlayan: Baran Alışkan
Fink
Murat Menteş
ALFA
Fazlasıyla ‘gerçek’ hayat hikayesi ile Göksenin Yıldırım’ın inanılmaz yaşamına konuk oluyoruz. Yazarın sürükleyici ve etkileyici kalemi, bu kez uzak doğudan bu topraklara ve bildiğimiz detaylara uzanıyor. Seci sanatıyla ortaya çıkan bu modern romanı keşfedin!
Gucci Hanedanı
Sarah Gay Forden
NOVA
Modanın gösterişli aktörü Gucci ve ailesinin çarpıcı hikayesine davetlisiniz. Sansasyonel bir cinayetin başrolü aile, aynı zamanda finans ve ilişkiler hakkında umulmadık tecrübelerini paylaşıyor. Bir moda markasının ardındaki büyük trajedi ve ihtişamlı tarihi karşınızda.
Bir Arkadaşlık
Silvia Avallone
HEP
Çağımızın en önemli gayesi ‘görülmek’ ve ardında yatan gerçeklikle ilgili bir yüzleşme. Elisa ve Beatrice’in dostluğu, aradan geçen yıllar ve kimliklerimizin geçirdiği dönüşüme tanık olacaksınız. Yazar, var oluşumuzun görülmek kavramıyla kurduğu bağın peşine düşüyor. Ona katılın.
Kalk Yerine Yat
Şermin Yaşar
DOĞAN
Kendi yerini arayan, sakladığı duygularla tanışan, kendi aydınlanmasını yaşayan ve en nihayetinde ait olduğu yere kavuşan insanların dünyasına hoş geldiniz. Tanışıklığımızı sıradanlığına borçlu olduğumuz öykülerle özlemini çektiğimiz o sesi duyacaksınız: ‘Kalk yerine yat…’