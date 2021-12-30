Aralık ayında okunacak favori 5 kitap

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Bir Arkadaşlık

Silvia Avallone

HEP

Çağımızın en önemli gayesi ‘görülmek’ ve ardında yatan gerçeklikle ilgili bir yüzleşme. Elisa ve Beatrice’in dostluğu, aradan geçen yıllar ve kimliklerimizin geçirdiği dönüşüme tanık olacaksınız. Yazar, var oluşumuzun görülmek kavramıyla kurduğu bağın peşine düşüyor. Ona katılın.