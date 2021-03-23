Elele vizyon alarmı: Mart ayı dizi&filmleri
Elele dergisi Mart ayında en beğenilen dizi ve filmleri sizler için listeledi. Birlikte göz atmaya ne dersiniz?
HER ŞEYE EVET
NETFLIX
Çocuklarına ve çevresindekilere sürekli ‘hayır’ diyen Allison ve Carlos, çocuklarının tüm isteklerini kabul edecekleri bir ‘evet günü’ planlar. ‘Her şeye evet’ denecek 24 saat ve sıcacık bir aile komedisini keşfedin.
SKY ROJO
NETFLIX
Üç kadın, çalıştıkları gece kulübünden kaçarak özgürlüğün peşine düşecek. Tehlikelere göğüs geren ekibin tek planıysa hayatta daha fazla kalabilmek. Bitmeyen aksiyon ve kara mizahın buluşmasına davetlisiniz.
LESLI İLE STAND UP
BLUTV
Hayatın trajikomik yanlarını kendine has üslubuyla dile getiren Lesli Karavil, ‘kadınlar güldüremez’ klişesini kendi gösterisiyle tarihin tozlu raflarına itiyor. İşte bu!
EX AŞKIM
GAİN
Eski sevgililer ve söylenemeyen çok prova edilmiş sözler. İki eski sevgilinin karmaşık aşk hayatları, ihanetleri, unutulmayanları ve tüm aksiyonları bir arada! Yüzleşmeye hazır olun.