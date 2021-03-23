Elele vizyon alarmı: Mart ayı dizi&filmleri

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HER ŞEYE EVET

NETFLIX

Çocuklarına ve çevresindekilere sürekli ‘hayır’ diyen Allison ve Carlos, çocuklarının tüm isteklerini kabul edecekleri bir ‘evet günü’ planlar. ‘Her şeye evet’ denecek 24 saat ve sıcacık bir aile komedisini keşfedin.