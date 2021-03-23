Elele

Elele vizyon alarmı: Mart ayı dizi&filmleri

Elele dergisi Mart ayında en beğenilen dizi ve filmleri sizler için listeledi. Birlikte göz atmaya ne dersiniz?

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HER ŞEYE EVET

NETFLIX

Çocuklarına ve çevresindekilere sürekli ‘hayır’ diyen Allison ve Carlos, çocuklarının tüm isteklerini kabul edecekleri bir ‘evet günü’ planlar. ‘Her şeye evet’ denecek 24 saat ve sıcacık bir aile komedisini keşfedin.

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SKY ROJO

NETFLIX

Üç kadın, çalıştıkları gece kulübünden kaçarak özgürlüğün peşine düşecek. Tehlikelere göğüs geren ekibin tek planıysa hayatta daha fazla kalabilmek. Bitmeyen aksiyon ve kara mizahın buluşmasına davetlisiniz.

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LESLI İLE STAND UP

BLUTV

Hayatın trajikomik yanlarını kendine has üslubuyla dile getiren Lesli Karavil, ‘kadınlar güldüremez’ klişesini kendi gösterisiyle tarihin tozlu raflarına itiyor. İşte bu!

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EX AŞKIM

GAİN

Eski sevgililer ve söylenemeyen çok prova edilmiş sözler. İki eski sevgilinin karmaşık aşk hayatları, ihanetleri, unutulmayanları ve tüm aksiyonları bir arada! Yüzleşmeye hazır olun.