Maske yüzünden çıkan sivilcelere karşı 11 bakım ürünü: Temizleyici, jel, köpük

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Pandemi dönemi yeni bir cilt sorununu da beraberinde getirdi. Maske terimi pandemi döneminde takılan maskelerin neden olduğu sivilceler için kullanılıyor, dolayısıyla bu dönemde cilt temizliği her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Cilt bakım ürünleri sayesinde bu sorunların da üstesinden gelmek mümkün.