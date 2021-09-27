Maske yüzünden çıkan sivilcelere karşı 11 bakım ürünü: Temizleyici, jel, köpük
Maskenin altında terlemeyle, cildin nefes almamasıyla ya da maskenin malzemesi sebebiyle yüzümüzde minik ufak sivilceler çıkabiliyor. Maske takmaya aynen devam, çünkü bu sivilcelerle başa çıkmak mümkün! İşte maske yüzünden çıkan sivilcelere karşı 11 bakım ürünü
1 / 13
Pandemi dönemi yeni bir cilt sorununu da beraberinde getirdi. Maske terimi pandemi döneminde takılan maskelerin neden olduğu sivilceler için kullanılıyor, dolayısıyla bu dönemde cilt temizliği her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Cilt bakım ürünleri sayesinde bu sorunların da üstesinden gelmek mümkün.
2 / 13
NUXE VERY ROSE ULTRA-FRESH YÜZ TEMİZLEYİCİ JEL MASKE
3 / 13
BIODERMA SEBIUM KÖPÜK JEL YÜZ TEMİZLEYİCİ
4 / 13
CAUDALIE VINOPURE JEL TEMİZLEYİCİ