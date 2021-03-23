Elele'den Mart ayı moda haberleri

MEGA TREND: DÜŞÜRÜYORUZ!
İnanılmaz ama gerçek… İlk başlarda direndiğimiz, sonrasında yok oluşunu memnuniyetle karşıladığımız düşük bel; Versace başta olmak üzere Balmain ve Fendi’nin 2021 İlkbahar/Yaz Koleksiyonları’yla yeniden aramızda. Önlenemez cesareti ve minik fazlalıkları bile gün yüzüne çıkaran sahiciliğiyle düşük bel geri döndü! ‘Yok öyle bir şey!’ dediğinizi duyar gibiyiz…
İKİ ADIMLIK SEYAHAT
Michael Kors’un deyimiyle, ister eski fotoğraflara dönüp bakın; ister bir seyahat kitabına göz atın veya şehrinizdeki lokasyonları ziyaret edin…Kısıtlı seyahat edebileceğimiz bu zamanlarda, farklı olasılıkları hayal etmenin yeni yollarını Micheal Kors’un 2021 İlkbahar/Yaz kampanyasında buluyoruz. Üstelik markanın ‘eve en yakın seyahat’ temasında, New York sakinlerinden Bella Hadid’e rastlıyoruz. Kısa mesafede, kaçış planları için stil ilhamınız Bella’dan…
YUKARI BAKAR MISINIZ?
İşte tam orada, aya çıkmış bir Dua Lipa var… ‘Levitating’ isimli parçasının ABD’de ilk beşe yerleştiğini duyurmak için Instagram hesabından paylaşım yapan Dua Lipa, geçtiğimiz ayın hiç şüphesiz en iyi stil anlarından birine imza attı. Üzerindeki süper iddialı deri takım ise, genç Fransız tasarımcı Ludovic de Saint Sernin’e ait. Tasarımcının adaşı olan markası ise acilen radarınıza eklemeniz gerekenler arasında!
BİLEK GÜCÜYLE
Tahmin etmek için dahi olmaya gerek yok… Son ayların trend izlerine göre, 90’lardan da aşina olduğumuz formuyla, bileklerinize odaklanan taytlar yükselişe geçiyor. Peki, sportif bir yörüngede dolaşan taytınızı, daha şık bir görünüme nasıl taşıyabilirsiniz? Yanıt, Victoria Beckham’dan geliyor!