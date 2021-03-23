Elele'den Mart ayı moda haberleri

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YUKARI BAKAR MISINIZ?

İşte tam orada, aya çıkmış bir Dua Lipa var… ‘Levitating’ isimli parçasının ABD’de ilk beşe yerleştiğini duyurmak için Instagram hesabından paylaşım yapan Dua Lipa, geçtiğimiz ayın hiç şüphesiz en iyi stil anlarından birine imza attı. Üzerindeki süper iddialı deri takım ise, genç Fransız tasarımcı Ludovic de Saint Sernin’e ait. Tasarımcının adaşı olan markası ise acilen radarınıza eklemeniz gerekenler arasında!