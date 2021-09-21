Sezonun güzelliğini vurgulayacak 24 kozmetik ve bakım ürünü

Hazırlayan: Gülru İncu
SAÇLAR KORUMA ALTINDA
Yaz aylarında klor, tuz, aşırı sıcak hava gibi çevresel etkenler saçların canlılığını yitirmesine ve yıpranmasına neden oluyor. Özellikle boyalı saçlarda istenmeyen turuncu görüntülere sıkça rastlanıyor. Çözümü yok mu, elbette var.
- JOHN FRIEDA VIOLET CRUSH MOR ŞAMPUAN (WATSONS) 55.75 TL
- L’OREAL ELSEVE KOMPLE ONARICI 5 YAPILANDIRICI BAKIM KREMİ 29.90 TL
- KERASTASE DISCIPLINE MASKERATINE MASKE 370 TL
GELSİN GÜNBATIMLARI
Yaz denince pembe, şeftali ve turuncu tonlarının enerjisine kim hayır diyebilir? Günbatımlarının en tatlı tonlarını makyaj çantanıza eklemeyi unutmayın. Hem yüzünüze renk getirsin hem de sıcaklığıyla cildinize enerji versin.
- GUERLAIN TERRACOTTA PUDRA 399 TL
- LANCOME RUJ 123 TL
- FLORMAR RUJ 44.99 TL
YANIK TOPRAK TONLARI
Yazın en yakın dostlarımız elbette bronzlaştırıcı pudralar… Dilerseniz mat, dilerseniz ışıltılı bir bronzluk yaratabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, bronzlaştırıcı pudranın yüzünüzde kalıp gibi durmasını önlemek. Bunun için, eğer açık tenliyseniz çok koyu tonları tercih etmeyin.
- ANASTASIA BEVERLY HILLS BRONZLAŞTIRICI PUDRA 329 TL
- NARS BRONZLAŞTIRICI PUDRA 550 TL
- BOBBI BROWN BRONZLAŞTIRICI PUDRA 335 TL
IŞILTINIZ ORTAYA ÇIKSIN
Rotamız metalik tonlar, bronz ışıltılar ve altın yansımalar… Işıltılı farlar, aydınlatıcılar, allıklar, pudralar ve ojeler pırıl pırıl bir yaz güzelliğinin göz kamaştıran anahtarları, siz ne dersiniz?
- CHANEL 5’Lİ FAR 595 TL
- CLARINS LIP COMFORT OIL DUDAK YAĞI 237 TL
- PIERRE CARDIN OJE 13.95 TL