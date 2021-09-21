Sezonun güzelliğini vurgulayacak 24 kozmetik ve bakım ürünü

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YANIK TOPRAK TONLARI

Yazın en yakın dostlarımız elbette bronzlaştırıcı pudralar… Dilerseniz mat, dilerseniz ışıltılı bir bronzluk yaratabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, bronzlaştırıcı pudranın yüzünüzde kalıp gibi durmasını önlemek. Bunun için, eğer açık tenliyseniz çok koyu tonları tercih etmeyin.