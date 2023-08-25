Avokadonuzu bu yöntemle bozulmadan koruyabilirsiniz!

Dublin’de yaşayan bir baba, olgun bir avokadoyu daha uzun süre muhafaza etmenizi sağlayacak bir taktik paylaştı. Ancak herkes bu taktiği onaylamıyor. Taktiğe göre, olgun avokadonuz hava geçirmez ve su dolu bir kaba koyar ve bu şekilde muhafaza ederseniz, avokadonuz ilk günkü gibi kalıyor!

Ancak kimileri, bunun zararlı bakterilerin büyümesi için bir ortam yaratabileceği ve sağlık açısından olumsuz sonuçlara yol açabileceği için güvenli olmadığını söylüyor.

Yaygın bakterilerin aksine, listeria ve salmonella gibi insan patojenlerinin kalıntıları buzdolabında ve derin dondurucuda büyüme potansiyeline sahiptir.

Hem listeria hem de salmonella, sağlık üzerinde oldukça zararlı etkileri olabilecek farklı türde gıda zehirlenmeleridir.

Amerika'daki Gıda Zehirlenmesi Dergisi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, bir avokadonun tamamını suya batırmak da güvenli değil. Araştırmalar, listeria bakterisi 15 gün içinde avokadonun içine sızma ve orada yayılma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Bu durumda avokadonuzu dilimlemeden önce yüzeyi dezenfekte etmek bile bu riski ortadan kaldıramaz.

Mevsimsel meyvelerde bakteri üremesini önlemek için, onu suda saklamaktan veya buzdolabında birkaç günden daha uzun süre saklamaktan kaçınmak en iyisidir.

BU YÖNTEMİ DENEYENLERİN YORUMLARI

Çeşitli risklerine rağmen, birçok kişi bu taktiği yıllardır olumsuz bir etki görmeden kullandıklarını iddia etmiş. İnsanların yorumları ise şöyle:

“Kesinlikle işe yarıyor. Yıllardır bunu yapıyorum. Onları bütün olarak da dondurabilirsiniz.”

"Avokadolarımın yalnızca yarısını tek seferde yiyorum, geri kalanı buzdolabındaki suyla dolu bir kaba konuyor."

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