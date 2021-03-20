Ünlü şef ve yemek kitabı yazarlarından: Sosyal mesafeli 50 tarif
Arda Türkmen, Aydın İlçe, Danilo Zanna, Deniz Türkali, Edwina Sponza, Elif Edes Tapan, Ferin Batman, Hüseyin Kılıç, Müge Ergül ve Sahrap Soysal’ın lezzetli tarifleriyle umarız bu süreci sizin için keyifli hale getirebiliriz...
Yeni bir düzen
2020 hepimizin yeme içme alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Özellikle dışarıdan yemeği tercih edenler için evde yemek hazırlamak bir milat oluşturdu. Pandeminin yarattığı etkiyle hepimiz daha sağlıklı lezzetlere yöneldik. Bağışıklığımızı güçlendirmede bize destek olacak seçimler yapmaya çalıştık. Normalleşme süreciyle birlikte eski rutinlerimize yavaş yavaş dönüyor olsak da; bir grup için yeni normalin kuralları bambaşka... Şimdilerde çoğumuz ofise evden yemek götürüyor, restoranlar yerine hala açık havada arkadaşlarımızla buluşmaya çalışıyoruz. Tüm bunlar da karşımıza yeni menüler çıkartıyor tabii. Bu noktada şeflerden, diyetisyenlerden, yemek yazarlarından lezzetli ve sağlıklı reçeteler almak istedik. Normalleşme sürecinde normalleşmeyi yeni bir hayat biçimi olarak algılayanlar için evde hazırlanıp kolayca taşıyabilecek tarifler içeride sizi bekliyor.
(Elele arşivinden/ 2020)
Arda Türkmen
Şef
Arda’nın Mutfağı
Bademli taze börülce
Malzemeler
500 gr taze börülce
1 orta boy kuru soğan
2 diş sarımsak
2 domates
1 yemek kaşığı şeker
1/2 su bardağı su
1/2 su bardağı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
1 avuç çiğ badem
Hazırlanışı
Tencereye zeytinyağını koyup ısıtın. İnce doğranmış soğanları ekleyip hafif çevirin. Börülceleri ilave edin ve onları da bir tur tencerede çevirin. Bademleri, tuz ve karabiberi ilave edin. Soyulmuş, doğranmış domatesleri küp şeklinde doğrayın. Yarısını börülcelere ilave edip, şekeri, doğranmış sarımsağı ve suyu ekleyip karıştırın ve kapağını kapatarak 30 dakika kadar pişirin. Yemeği ocaktan almaya yakın domateslerin diğer yarısını da tencereye ekleyin. Börülceyi, kapağını kapatarak dinlendirdikten sonra soğuk olarak servis edin.
Yeşil börek
Malzemeler
1 yufka
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 su bardağı süt
2 yumurta
3 yemek kaşığı yoğurt
1/4 muskat rendesi
İç harcı için;
Ispanak, pazı, ısırganotu, ebegümeci, gelincikotu, arapsaçı, radika, dereotu, maydanoz
2 diş sarımsak
3 arpacık soğan
2 taze soğan
100 gr keçi peyniri
Bir avuç ceviz
Tuz
Karabiber
Toz kırmızı biber
Hazırlanışı
İç harcı için tavayı ısıtın, zeytinyağını koyun. Önce ince doğranmış arpacık soğanları, ardından sarımsakları tavaya alıp yumuşayana kadar pişirin. İnce ince doğradığınız otları ve taze soğanı ilave ederek otlar sönene kadar tavayı ateşte tutun. Tuz, karabiber ve toz kırmızı biberle tatlandırın. Tavayı ateşten alıp dövülmüş cevizi ve peyniri ekleyip karıştırın, karışımı tabağa alıp soğutun. Süt, yoğurt ve yumurtayı çırpın. Muskat rendesi ekleyip karıştırın. Yufkayı tezgaha serin. Yufkanın yüzeyine, fırçayla sütlü karışımdan sürün. İç olarak hazırlanan otlu karışımı, yufkanın her tarafına gelecek şekilde serpin. Yufkayı, her iki ucundan birbirine doğru parmaklarınızla büzün. Fırın kabına 2 kaşık zeytinyağı dökün ve elinizle iyice yağlayın. Burgu haline gelmiş hamurunuzu ortadan keserek yağlanmış tepsiye yan yana gelecek şekilde yerleştirin. Kalan yumurtalı harcı böreğin üzerine dökün ve fırçayla her yerine yedirin. 10 dakika yufkanın harcı çekmesi için bekletin. Böreği, 200 derece ısıtılmış fırında, yaklaşık 40-50 dakika her tarafı kızarana kadar pişirin.