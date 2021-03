Ünlü şef ve yemek kitabı yazarlarından: Sosyal mesafeli 50 tarif

4 / 61

Yeşil börek

Malzemeler

1 yufka

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 su bardağı süt

2 yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

1/4 muskat rendesi

İç harcı için;

Ispanak, pazı, ısırganotu, ebegümeci, gelincikotu, arapsaçı, radika, dereotu, maydanoz

2 diş sarımsak

3 arpacık soğan

2 taze soğan

100 gr keçi peyniri

Bir avuç ceviz

Tuz

Karabiber

Toz kırmızı biber



Hazırlanışı

İç harcı için tavayı ısıtın, zeytinyağını koyun. Önce ince doğranmış arpacık soğanları, ardından sarımsakları tavaya alıp yumuşayana kadar pişirin. İnce ince doğradığınız otları ve taze soğanı ilave ederek otlar sönene kadar tavayı ateşte tutun. Tuz, karabiber ve toz kırmızı biberle tatlandırın. Tavayı ateşten alıp dövülmüş cevizi ve peyniri ekleyip karıştırın, karışımı tabağa alıp soğutun. Süt, yoğurt ve yumurtayı çırpın. Muskat rendesi ekleyip karıştırın. Yufkayı tezgaha serin. Yufkanın yüzeyine, fırçayla sütlü karışımdan sürün. İç olarak hazırlanan otlu karışımı, yufkanın her tarafına gelecek şekilde serpin. Yufkayı, her iki ucundan birbirine doğru parmaklarınızla büzün. Fırın kabına 2 kaşık zeytinyağı dökün ve elinizle iyice yağlayın. Burgu haline gelmiş hamurunuzu ortadan keserek yağlanmış tepsiye yan yana gelecek şekilde yerleştirin. Kalan yumurtalı harcı böreğin üzerine dökün ve fırçayla her yerine yedirin. 10 dakika yufkanın harcı çekmesi için bekletin. Böreği, 200 derece ısıtılmış fırında, yaklaşık 40-50 dakika her tarafı kızarana kadar pişirin.