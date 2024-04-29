Alman güzellik markası GESKE’nin Türkiye lansmanı yapıldı

Alman cilt bakım ürünleri üreticisi GESKE, Türkiye pazarına girdi. Marka, evde cilt bakımı yapmaya yarayan ürünler üretiyor.

Geçtiğimiz gün düzenlenen lansman ile marka, Türkiye pazarına giren cihaz portföyünü tanıttı. Lansmanda basın mensupları, güzellik ve cilt bakım uzmanları, cemiyetten ünlü kişiler ve influencerlar, ürünleri inceleme fırsatı buldular.