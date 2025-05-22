Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay kızı Milena'nın yüzünü ilk kez paylaştı! "Annesinin kopyası" yorumları yapıldı
Oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, kızının ilk doğum günü partisinden paylaşım yaptı. Kızlarının yüzlerini de ilk defa gösteren çifte "Annesinin kopyası", "Minik Yıldız" , "Kendini doğurmussun resmen maşallah" gibi yorumlar yapıldı.
"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.
Oyuncu çift, mutluluklarını bebekle taçlandırdı. 21 Mayıs'ta kızlarına kavuşan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, bebeklerine Mira Milena adını verdi.
39 yaşındaki Yıldız Çağrı Atiksoy, kızının ilk doğum günü partisinden paylaşım yaptı.
Atiksoy yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Cennet evladının yüzüymüş... Yüzünü gördüğümde anladım cennet yüzlü kızım. Benim hayal ettiğimden de güzel seninle yeniden doğmak... Senden önce ne kadar korkusuzmuşum meğer, şimdi ödüm kopuyor tırnağının ucu kırılacak diye... Bir yandan koca dünyayı sırtlayacak güce, karşısında duracak cesarete sahipken, öte yandan seni sarıp sarmalayıp en içime saklamak istiyorum. Dilerim yaşamın boyunca benim kalbimle sevsinler seni, benim gözlerimle baksınlar, benim dokunduğum gibi dokunsun herkes sana. Bu dünyaya mutluluğu deneyimlemek için gelmiş ol güzel kızım, imtihansız imtihanların olsun meleğim... Rabbimin iyi ruhları çıksın hep karşına."