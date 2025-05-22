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Kate Middleton, “butter yellow” tonlarındaki elbisesi ile zarif bir görünüm sergiledi
Prens William ve Galler Prensesi Kate Middleton, Buckingham Sarayı’nda gerçekleşen bir bahçe partisinde görüntülendiler. Middleton, son dönemlerin trendi "butter yellow" renkteki Emilia Wickstead tasarımı midi elbise, aynı tonlarda Philip Treacy imzalı şapka, vintage havası ve sade şıklığıyla öne çıktı.
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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin merakla beklenen bahar etkinliklerinden biri olan Buckingham Sarayı'nın geleneksel bahçe partisi gerçekleşti.
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Prens William ile Kate Middleton ev sahipliğinde yapılan bahçe partisinde Kate Middleton, “butter yellow” tonlarındaki zarif Emilia Wickstead elbisesi ve düğün küpeleriyle göz kamaştırdı.
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Kombinini, Prens Harry ve Meghan Markle’ın 2018’deki düğününde ilk kez taktığı, aynı renkteki Philip Treacy şapkasıyla tamamladı.
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Öte yandan, tereyağı sarısı bu sezonun öne çıkan renklerinden biri olarak dikkat çekiyor; Givenchy, Toteme ve 16Arlington gibi markaların 2025 İlkbahar/Yaz defilelerinde bu güneşli tonu görmek mümkün oldu.