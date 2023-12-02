Çığır açan buluş

10 yıl süren titiz araştırmaların ve test edilen 50.000’e yakın içeriğin ardından NIVEA bilim insanları, patentli LUMINOUS630® teknolojisi ile leke karşıtı etki için devrimsel bir yenilik geliştirdi.

NIVEA’nın melanin üretiminden sorumlu insan enzimini laboratuvar ortamında yeniden oluşturması ve C Vitamini, Niasinamid gibi 50.000’den fazla aktif molekülü test etmesi sonucunda en iyi performans gösteren molekül 630 bugün 1 milyondan fazla kadının tercihi** LUMINOUS630®’a adını verdi.

Koyu leke görünümünü azaltmak ve lekelerin yeniden oluşumuna karşı savaşmak için mevcut pigmentasyon üzerinde etki gösteren LUMINOUS630® melanin üretimini hücresel düzeyde dengelemeye yardımcı olarak koyu lekelere, oluşma nedeninde bağlı kalarak etki ediyor. Çift fonksiyonlu formülü, mevcut pigmentasyon üzerinde etki göstererek koyu lekeleri aydınlatmaya ve boyutunu küçültmeye yardımcı olurken, aynı zamanda yeni leke görünümüne karşı da savaşıyor. Bu şekilde uzman formülü ile eşit cilt tonuna sahip, ışıltılı bir cilt sağlıyor. NIVEA Luminous630® leke karşıtı serumun geliştirilmiş uzman formülü iki kat daha fazla Hyaluronik Asit *** içeriği ile cildi dolgunlaştırarak yoğun bir şekilde nemlendiriyor.

Cilt lekeleri nedir ve nasıl oluşur?

Yüzdeki cilt lekeleri, dengesiz melanin üretiminin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Melanin ciltteki doğal bir pigmenttir ve her insanın doğal ten renginden sorumludur. Pek çok faktör melanin üretimini aşırı uyararak ciltte koyu lekelere ve eşit olmayan bir cilt tonuna sebep olabilir. Bazı insanların cilt lekeleri konusunda genetik yatkınlığı olsa da cilt lekelerinin ortaya çıkmasının farklı nedenleri de olabilir;

İlk ve en yaygın neden güneşe fazla maruz kalmaktır. Bu tür durumlarda eşit dağılmayan bir melanin üretimi gerçekleşebilir.

Yaşlandıkça, cildimizdeki melanin üretimi hassasiyetini yitirebilir ve “yaşlılık lekeleri” olarak adlandırılan lekelerin oluşmasına neden olabilir.

Hormonal dengesizlikler, örneğin hamilelik veya menopoz dönemi aşırı melanin üretimini tetikleyebilir.

Sivilce gibi cilt iltihaplarının ardından cilt lekeleri ortaya çıkabilir.



Neden yaş aldıkça ciltte koyu lekeler oluşur?

Zaman her şeyi değiştirdiği gibi, cilt de çeşitli değişikliklere uğrar. Elastikiyetini yitirir, nem kaybeder, koyu lekeler oluşmaya başlar. Bu tür yaş lekeleri genellikle uzun yıllara yayılan güneş maruziyetine bağlı olarak, özellikle aşırı pigment hücre aktivitesi sonucu oluşur. Ayrıca, yaşlandıkça cildin doğal savunma mekanizmaları da daha az etkili hale gelir, bu da yaş lekelerinin daha kolay oluşmasını sağlar.

Hamilelik koyu lekeler üzerinde nasıl bir etki yapar?

Hamilelik, çeşitli değişikliklerle dolu güzel bir yolculuktur. Bu dönemde kadın vücudunda oluşan pek çok hormonal değişim meydana gelir. Bu değişimlerden biri de ciltte koyu lekelerin oluşmasıdır.

Güneşin koyu lekeler üzerindeki etkisi nedir?

Güneşe maruz kalma, ciltte koyu lekelerin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynar. Zararlı ultraviyole (UV) ışıklara uzun süre maruz kalma, cildin renginden sorumlu olan melanin pigmentinin üretimini tetikler.



NIVEA Luminous630 Leke Karşıtı Serum, patentli Luminous630 formülü ile 2 haftada gözle görülür sonuç sağlayarak daha aydınlık ve ışıltılı bir cilde sahip olmaya yardımcı olur. 2 kat daha fazla Hyaluronik Asit*** içeren formülü ile cildi dolgunlaştırır ve yoğun bir şekilde nemlendirir.

Yeni NIVEA Luminous630 Leke ve Yaşlanma Karşıtı Serum, 10 yıllık leke oluşumunda bile leke görünümüne 2 haftada1 gözle görülür şekilde etki ederken kolajen tetikleyici formülü ile cildi güçlendirir, pürüzsüzleştirir ve sıkılaştırır. Derin kırışıklık görünümünün 7 günde azalmasına yardımcı olur.

Yeni NIVEA Luminous630 Sivilce Lekesi Karşıtı Serum, sivilce lekelerine karşı 2 haftada1 gözle görülür sonuç sağlar. Salisilik Asit, Hyaluronik Asit ve Yeşil Çay Özü içeren formülü ile pürüzsüz ve mat bir cilt görünümü sağlar. Yağlı, karma ve sivilceye eğilimli ciltlerin ihtiyaçları için özel olarak geliştirilmiştir.

*Nisan 2022, 105 kadın ile yapılan bağımsız araştırmada katılımcıların %78’i 2 haftada daha eşit cilt tonu görüntüsünü onayladı.

**Bağımsız pazar araştırma kuruluşu verisi, 33 ülke, Ekim 2020 – Ocak 2022 arası adet satışları toplamı.

***NIVEA LUMINOUS630® Leke Karşıtı Serum’un eski formülü ile karşılaştırıldığında 1Düzenli kullanım sonuçlarıdır.

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