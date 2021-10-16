Çok yönlü 8 cilt bakım ürünü: Kirlilik, nemsizlik, cansız görünüm artık sorun değil
Cildimizi tehdit eden pek çok unsur var. Çevre kirliliğinin etkileri dahil hepsiyle savaşan çok fonksiyonlu ürünler radarımızda.
C vitamini farkı
Saf ve taze C vitamininin gücünü en yüksek konsantrasyonda sunarak cildin görünümünü aydınlatmaya ve tonunu eşitlemeye yardımcı oluyor. İlk kullanımdan itibaren etkisi fark ediliyor.
CLINIQUE FRESH PRESSED DAILY BOOSTER NEMLENDİRİCİ
Yoğun nem takviyesi
Cildinizin görünümünü dakikalar içinde canlandırmaya, tazelemeye ve yenilemeye yardımcı oluyor. Cildi yoğun şekilde nemlendiriyor ve cilt bariyerini güçlendiriyor. İçeriğindeki çuha çiçeği cildin kalitesini arttırıyor. Avokado, vitamin ve mineral içerdiği için hem saçları hem de cildi destekliyor.
KIEHL’S AVOCADO NOURISHING HYDRATION NEMLENDİRİCİ MASKE
Doğal ışıltı kaynağı
Çevre kirliliği ve serbest radikallerin neden olduğu hasarlar ciltte nemsizliğe ve erken yaşlanma belirtilerinin oluşmasına neden oluyor. SPF 30 Prisma Protect, ışıkla aktive olan akıllı dron teknolojisi sayesinde bu sorunlarla başa çıkıyor ve ışığı ciltte doğal bir ışıltıya dönüştürüyor.
DERMALOGICA SPF 30 PRISMA PROTECT KREM
Güçlü bir cilt
Cildi besliyor ve cilt dengesini korurken cildin savunma mekanizmasını arttırıyor. İçeriğindeki mallow ve haberlea çiçekleri sayesinde cildin nem seviyesi artıyor ve cilt florası güçleniyor.
DIOR HYDRA LIFE FRESH NEMLENDİRİCİ