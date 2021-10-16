Çok yönlü 8 cilt bakım ürünü: Kirlilik, nemsizlik, cansız görünüm artık sorun değil

3 / 8

Doğal ışıltı kaynağı

Çevre kirliliği ve serbest radikallerin neden olduğu hasarlar ciltte nemsizliğe ve erken yaşlanma belirtilerinin oluşmasına neden oluyor. SPF 30 Prisma Protect, ışıkla aktive olan akıllı dron teknolojisi sayesinde bu sorunlarla başa çıkıyor ve ışığı ciltte doğal bir ışıltıya dönüştürüyor.



DERMALOGICA SPF 30 PRISMA PROTECT KREM