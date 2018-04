Ebru Şallı'dan güzellik sırları

Ebru Şallı doğal güzelliğin sırlarını anlattı.

1995 yılında Türkiye güzeli seçildim. Modellik ve podyum dönemi başladı benim için... Sonra televizyona geçerek sunuculuk ve pilates eğitmenliği yapmaya başladım. Sekiz pilates DVD’si yaptım. İki yemek kitabım, bir tane ‘Ebru’nun Güzellik Sırları’ kitabım, bir tane de ‘Hamilelikte Güzel ve Sağlıklı Kalmak’ kitabım var. Son olarak da ‘Pilates’ kitabı çıkardım. Sosyal medyayı seviyorum. Herkesin kendi gücü olduğuna inanıyorum. Herkes kendisini yansıtabiliyor ve yararlı paylaşımlar yapabiliyoruz. Sık sık güzellik ve beslenme sırlarımı paylaşıyorum. Pilates videolarım ise tabii ki takipçilerimin çok ilgisini çekiyor.



Selülitlerden kurtulmak için…

Tabii ki kan dolaşımınızı hızlandırmanız selülit sorunu için çok önemli. Egzersiz yapmak, tempolu yürüyüş ve pilates. Bacak ve kalça çalıştıran egzersizleri tercih etmelisiniz. Özellikle ödem indiren ve yağ yakan pilates egzersizlerini barındıran selülit savar DVD ve skinny jeans egzersizleri öneriyorum. Kısa sürede çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Sporda sonuç odaklı bölgesel pilates çalışmanızı öneriyorum. Ayrıca kan dolaşımını hızlandırmak için beslenmenize de dikkat etmelisiniz. Bol bol doğal mineralli su tüketin. Taze sebze ve meyve ağırlıklı beslenin. Üç beyazdan olabildiğince uzak durun.



Saç tipleri

Saç biz kadınların en önemli aksesuarı. Sağlıklı saçlara kavuşmak içinse bakım şart. Bunu tabii ki hem çeşitli saç bakım kürleriyle hem de dengeli ve iyi beslenerek sağlayabilirsiniz. Taze sebze ve meyve tüketimini artırın, bol bol renkli, A, E ve C vitaminleri yönünden zengin gıdaları tüketin. Folik asit yine çok önemli. Her sabah aç karnına yenilen meyvenin cildiniz ve saçınız için daha etkili olduğunu unutmayın. Ayrıca özel yağ karışımları ile saçlarınızı güçlendirebilirsiniz.

Normal saç: Canlı, parlak ve sağlıklı saçlara sahip olduğunuz için şanslısınız. Bu tip saç yeni yıkandığında bile kolay şekle girer. Şampuan sonrası sadece uç bölgeleri kremlemeniz yeterli.

Kuru saç: Kafa derinizdeki yağ bezleri, saç gövdesini kaplayacak kadar yağ üretmezse bu, saçların da kuru olmasına neden olur. Saç boyama, perma veya ısıyla saçları şekillendirme uygulamaları da normal saçın kurumasına yol açabiliyor. Güneşte fazla kalmanın ve klorlu suyun da saçlarınızı kuruttuğunu unutmayın. Saç maşası ya da düzleştiricisi saçınıza zarar verebilir. Çok sıcak suyla saçlarınızı yıkamamanızı öneririm. Saç tipinize uygun saç kremi ve serum kullanmayı ihmal etmeyin. Ve tabii ki beslenme! Haftada en az üç defa omega-3’ten zengin bir gıda tüketin; somon ya da soya fasulyesi saçlarınızı güçlendirmek için size yardım edebilir.

İnce saç: İnce saçlar hacimsizdir. Bu tip saçlara sahipseniz kimyasal işlemlerle saçınızı fazla zorlamayın. Bu onların kırılmasına neden olur. Hacim verici şampuanlardan destek alabilirsiniz. Kullandığınız saç şekillendirici ürünlerin fazla yağ içermemesine özen gösterin ve en klasik yöntem; saçlarınızı kuruturken kafanızı öne eğin; bu onların daha hacimli görünmesini sağlar.

Yağlı saç: Bana sorarsanız en zor saç tipi bu. İlk bakışta kendini ele veriyor çünkü. Saçın dolgun görünmemesi de cabası. Hormon faaliyetlerinin yükseldiği (ergenlik, gebelik gibi) dönemlerde harekete geçen aşırı yağ üretimi nedeni ile sorunlar çoğalabiliyor. Mutlaka yağlı saçlar için özel üretilen şampuanlardan kullanın. Bebek şampuanlarının da işe yaradığını söylemem gerek… Saç kremi kullanmamanızda fayda var. Saçlarınızı çok sık taramak da onların çabuk yağlanmasına neden oluyor. Bundan kaçının. Her gün duş alsanız bile şampuanı iki günde bir yapmaya çalışın. Bolca meyve ve sebze yemeyi de unutmayın.



Güzellik tüyoları

• Günde sekiz saat uyku cildi ve hücreleri yeniler. Mutlaka günde sekiz saat uyuyun.

• Sabahları yüzümü sadece suyla yıkarım. Ardından tonikle ve günlük nemlendiricimle göz altı kremini kullanırım. Siz de öyle yapın.

• Makyajla asla uyumam, hatta evde zaman bile geçirmem. Temizlik benim için çok önemlidir. Cildimin her zaman taze ve temiz olmasını isterim.

• Ayda bir kez cilt bakımı, vücut bakımı ve kese yaptırırım. Siz de ayda bir kez hamama gidin ve kese yaptırın. Vücudun ölü derilerden arındırılması çok önemli. Narlı vücut peeling’i kullanmanızı öneriyorum. Her banyo sonrası düzenli kullanın ki cildiniz kurumasın ve nem oranı yükselsin.

• Cildiniz çok parlıyorsa yanınızda parlamayı alan özel kağıtlardan bulundurun. Parlamaya karşı pudra da kullanabilirsiniz. Ancak pudra kullanımında aşırıya kaçarsanız yüzünüzde kat kat makyaj varmış gibi bir görünüme de bürünebilirsiniz. Bu yüzden pudra sürerken dikkatli ve ölçülü olmalısınız.

• Güneşten korunmak şart. Ben öğle saatlerinde güneşe çıkmıyorum. Çıkarken gözlük ve şapka takıyorum. Ayrıca, 30 SPF güneş korumalı nemlendiriciler kullanıyorum. Hamilelik döneminde ise güneşten daha çok korunmalı. Çünkü bu dönemde cilt lekelenmeleri artıyor.

• Eğer saç tipiniz yağlıysa ve sönük duruyorsa hacim kazandıran şampuan ve saç köpüklerini deneyebilirsiniz.