Güneş ürünü seçerken...
• Ürünün UVA-UVB, hatta UVA1 filtresi olması öneriliyor. Ayrıca ürün seçiminde güneşe duyarlılık (DFT) de önem taşıyor. DFT’i I ve II olan bireylerde 30 faktör üstü ürünleri kullanmak daha doğru. Güneşe hassasiyet gerektiren durumlarda veya genetik hastalıklarda ise 50+ faktörlü ürünler gerekiyor.
• Yağlı ciltlerde su bazlı, kuru ciltlerde ise yağ bazlı ürünler tercih edilmeli.
• Sadece yüzünüzü değil, ellerinizi de korumanız gerektiğini unutmayın. Özellikle yaz aylarında kullanacağınız el kremlerinde en az 8 koruma faktörlü ürünleri tercih etmelisiniz, çünkü ellerde oluşacak güneş hasarlarını gidermek çok zor ve sabır gerektiren bir tedavi süreci gerektiriyor.
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