İşte sigaranın cildinize yaptıkları

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Sigara cilt için güneş ışınlarından daha tehlikeli...

Sigara tiryakilerinde, güneş ışınlarının olumsuz etkilerine göre daha fazla deri yaşlanmasına ve kırışıklıklara rastlanıyor...



OMÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Şentürk, yaptığı açıklamada, sigaranın deri üzerinde birçok zararlı etkisi bulunduğunu söyledi.



Sigara içen kişilerde hayatı boyunca sigara kullanmamış kişilere göre iki kat daha fazla kırışıklık oluştuğunun saptandığını belirten Şentürk, şöyle konuştu:



"Yaşlanma, moleküler değişikliklerin sonucu oluşmakta. Bu moleküler değişikliklere yol açan birçok çevresel faktör var. Ağız veya hava yoluyla alınan maddelerin metabolitleri ve hormon düzeyleri deri yaşlanmasını etkilemekte. Ultraviyole ışınlar, hava kirliliği, enfeksiyonlar, sigara içmek ve bazı hormonal faktörler yaşlanma sürecini hızlandıran en önemli etkenler. Sigaranın deride yapmış olduğu değişiklikler güneş ışığı, yaş, kilo değişiklikleri ile ilişkili değildir. Sadece sigara içme süresi ve miktarı ile ilişkilidir. Sigara içmek, güneş ışınlarının olumsuz etkilerine göre daha fazla deri yaşlanmasına ve kırışıklıklara neden oluyor."



"Sigara, derinin rengini matlaştırıyor"

Derinin hem dumanın doğrudan temasıyla hem de solunum yolundan kan akımına karışan toksik bileşenler ile dolaylı olarak sigaranın olumsuz etkilerine maruz kaldığını vurgulayan Şentürk, sigara içen kişinin derisini hemen tanımanın mümkün olduğunu, yüzde gri bir rengin ortaya çıkarak derinin rengini matlaştırdığını ifade etti.



Sigaranın içinde yer alan nikotinin, derinin üst tabakasındaki su içeriğinde azalmaya neden olarak derinin daha kuru görünümüne neden olduğunu dile getiren Şentürk, şunları söyledi:



"Sigara, damarlardaki daraltıcı etkisiyle deride gri-esmer renklenmeye neden olduğu gibi kan akımını bozarak, yara iyileşmesini olumsuz yönde etkilemekte. Derideki kronik oksijenlenmenin azalması, kollajen sentezini düşürerek belirgin kırışıklığa neden olmakta. Sigara içen kişilerde tipik sigara tiryakisi yüzü adı verilen dudak çevresinde, dudağa dik çizgiler, yüzde kırışıklık ve soluk, cansız, kuru deri, alttaki kemik çıkıntılarının belirginleşmesi sonucu çökmüş yüz ifadesi sık karşılaştığımız görüntülerdir. Sigaranın yani nikotinin toksik etkisi yanması ile ilgilidir. Çünkü bu süreçte fenol, katran, aldehitler gibi birçok kimyasal madde ve bileşik açığa çıkar."



"Saç ve tırnaklar da olumsuz etkileniyor"

Prof. Dr. Şentürk, şunları kaydetti:

"Sigaradan saçlar ve tırnaklar da etkilenir. Dökülmesi artan, kuru kırılgan saçlar yanında tırnaklar ve el parmaklarında sararmalar meydana gelir. Sigara içiminin sedef hastalığı, el ve ayaklarda iltihaplanma ile seyreden bazı hastalıklar, tedaviye dirençli ter bezi hastalıkları, sistemik ve dudak, ağız boşluğu ve cinsel bölgede yerleşen kanserlerle yakından ilişkisi olduğu bilinmekte. Ayrıca sigara kullanımı, tat ve koku alma duyularında bozukluk, nefesin kötü kokması, ses kalınlaşması, saçların ve giysilerin sigara kokması ve özellikle dudak ve göz çevresinde olmak üzere yüzde erken kırışıklık oluşumu, deri renginde donuklaşma, erken deri yaşlanması gibi bazı kozmetik ve sosyal sorunlara yol açmakta. Bu nedenle deri hastalığı olanlar ve derisinin sağlıklı kalmasını isteyenler için sigarayı bırakmak ilk koşuldur."



(AA)