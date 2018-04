Yüzünde değiştirmek ya da düzeltmek istediği bölgeler olan ancak bunun için ameliyat olmak istemeyen kişilerin tercihi genellikle dolgu uygulamaları oluyor. Bu işlemler yüzün yanı sıra el ve boyun gibi bölgelere de uygulanabiliyor.

Dolgu uygulamalarıyla daima genç ve güzel görünüm mümkün

Ameliyatsız estetik alanında btulınum toksin (botoks) uygulamalarıyla birlikte en çok dolgular kullanılıyor. Başlangıçta sığır kolajeninden silikonlara kadar farklı içeriklere sahip olan dolgular kullanılıyordu. Yeni trend ise alerji riski olmayan, istenilen dozda uygulanabilen, son derece doğal ve ifadeyi değiştirmeyen hyaluronik

asit içerikli dolgular. Bu dolgularla kırışıklıklar yumuşatılıyor, dudaklara hacim kazandırılıyor, elmacık kemikleri belirginleştirilebiliyor, alındaki derin kırışıklıklar gideriliyor. Eller, boyun ve yüzün tamamı için nem kazandıran

ve canlandıran dolgu uygulamaları da bulunduğunu belirten Memorial Wellness Kozmetik Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Ayça Alan Atalay, “Üstelik bu güzellik anestezisiz, ameliyatsız, sargısız yarım saatlik bir işlemle sağlanabiliyor” diyor. Dolguların türleri, kullanım yerleri ve bu konuyla ilgili diğer sorularımızı Uz. Dr. Atalay yanıtladı.



Dolgu uygulaması nedir? Kaç çeşit dolgu var?

Dolgular, geçici ve kalıcı olarak ikiye ayrılıyor. Ancak kalıcı dolguların bile zamanla erime, yer değiştirme, bir bölgede birikme durumu var. Dolayısıyla yüzde 100 kalıcılıktan bahsedilemiyor. Kişinin kendi vücudundan alınan yağ dokusuyla yapılan dolgular, cerrahi müdahale seçeneğini tercih eden kişiler tarafından sıkça yaptırılıyor. Bunlar, diğer dolgulara oranla daha kalıcı etki gösteriyor. Ancak iyileşmesi de aynı oranda uzun sürüyor. Istenilen başarı elde edilemediği takdirde tekrarlanması gerekebileceğinden, daha zahmetli olabiliyor. Geçici dolgularda ise hyaluronik asit içerikli olanlar kullanım kolaylığı, ödem, morluk ve benzeri sorunların çok daha az görülmesi, istenen etki yaratılana kadar küçük dozlarla uygulanabilme konforu ve anında sonucun görülmesiyle en çok tercih edilen dolgu çeşidi oluyor.



Kullanılan hyaluronik asidi anlatabilir misiniz?

Dolgu maddelerindeki hyaluronik asit çoğunlukla bakteriyel kaynaklı olduğundan, deli dana ve benzeri hastalıkların bulaşması gibi riskleri bulunmuyor. Vücutta zaten bulunan bir madde olduğundan, alerji yapma ihtimali de oldukça düşük. Hyaluronik asit içerikli farklı birçok dolgu malzemesi mevcut. Memorial Wellness’ta mutlaka FDA onaylı markalar tercih ediliyor.







Dolgu nasıl bir görünüm yaratmak, hangi kusurları gizlemek için kullanılıyor?

Özellikle dudağın kırmızı ve beyaz çizgisi içerisine yapılacak enjeksiyonlarla dudak konturu daha belirgin hale getiriliyor. Dudak mukozası ve philtrum içerisine yapılacak enjeksiyonlarla dudağın estetik görünümünde düzelme sağlayıp, asimetri sorunları gideriliyor. Derinleşmiş alın çizgileri tek tek doldurulabiliyor. Kaş arasındaki çizgileri ve oluşan sert ifadeyi yumuşatmak için de sıklıkla kullanılıyor. Botulinum toksin ile kaslar yumuşatılarak, kombine bir tedaviyle daha da başarılı bir düzeltme sağlanabiliyor. Ağız etrafındaki kırışıklıklar ise dikey olarak tek tek doldurulabiliyor. Bu çizgiler yaşı en çok belli eden detaylar olduğundan tek başına dahi gözle görülür bir gençleşme etkisi sağlayabiliyor. Nazolabial çizgiler yani burun kanatlarından dudak köşelerine inen kırışıklık, yanaklarda sarkma ve çöküntü görünümü oluşturan çizgi ile kırışıklara hacim vererek, yaşlanma ve yorgun görünüm etkileri hafi etilebiliyor. Ağız kenarından çeneye doğru uzanan kırışıklıklar, dolgu uygulamalarıyla etkili bir şekilde azaltılabiliyor. Kaşa şekil vermek için de dolgudan yararlanılabiliyor. Kaşın altına uygulanabilecek küçük miktarlar, bakışlarda derinlik sağlama konusunda tahmin edilenin üzerinde başarılı sonuçlar veriyor. Elmacık kemiklerini belirginleştirmek üzere, herhangi bir yaşta yapılabilecek, kişiye güzellik katacak yanak dolgu uygulamalarıyla genelde her zaman başarılı sonuçlar sağlanabiliyor. Botulinum toksin uygulamalarının yeterli etki sağlayamadığı, geç kalınmış göz çevresi kırışıklıklarında, çok küçük miktarlarda dolgu uygulamasıyla göz çevresindeki ince derinin neminde ve kalitesinde belirgin artış sağlanıyor. Akne izleri ve belirginleşmiş çukurların içleri de tek tek doldurulabiliyor. Kaza veya travma sonucu oluşan deformiteler, karşı yüz yarısıyla simetrik olacak şekilde ortadan kalkabiliyor. Dolgu enjeksiyonları, uygulandığı bölgenin neminde en kaliteli nemlendiricilerin dahi ulaşamadığı etkinlikte bir artış ile cilde ışıltı katıyor. Yorgunluk izlerini ortadan kaldırdığı için psikolojik olarak da kişileri olumlu yönde etkiliyor.



Kullanılan geçici dolguların etkisi ne kadar sürüyor?

Maddenin özelliğine ve uygulama bölgesine göre değişmekle birlikte hyaluronik asit içeren preparatlarda etki ortalama 6-24 ay devam edebiliyor. Yapılan dolguyu uzun süre korumak mümkün mü? Formun bozulmadan korunması için nelere dikkat edilmeli? Dolgu yapıldıktan hemen sonra yoğun fiziksel aktiviteden 24 saat süreyle kaçınmak, sauna, şok havuzu gibi çok sıcak-soğuk ortamlarda bulunmamak gerekiyor. Ertesi gün cilt bakım ürünleri kullanılabiliyor. En az bir hafta boyunca uygulama bölgesinin güneşten korunması önem taşıyor. Ayrıca dolgu bölgesine travmadan, uzun süreli masajlardan ve aynı bölgeye başka nedenlerle farklı enjeksiyonlardan kaçınılması gerekiyor. Ilk bir hafta daha dikkatli olacak şekilde, uyku sırasında uzun süre baskı altında kalmasından kaçınmak, dolgunun uygulandığı yerde ve şekilde muhafaza edilmesi için önem taşıyor.



Ekranda ya da sokakta rastladığımız şişkin ve yapay yanaklar, dudaklar dolgunun eseri mi? Bu görünüm nasıl ortaya çıkıyor?

Pek çok doktor yaptığı uygulamanın belli olmadığı, kişinin rahatsız olduğu kusurların kapatıldığı, güzelliğinin hafifçe vurgulandığı, yakın çevresinde abartılı olarak algılanmayacak bir görünümle hastasını kliniğinden uğurlamak istiyor. Ancak her kadın güzellik konusunda farklı algı ve beklentilere sahip. Toplumda ekranın gücü oldukça yüksek. Sıklıkla prototip olarak abartılı görünümler belirleniyor ve insanlar ellerinde fotoğra arla gelerek oradakine benzeyen abartılı dudaklara, yanaklara sahip olmayı talep edebiliyor. Her doktor da aynı sabırla bu hastalara doğru yolu gösteremiyor olabiliyor.



Dudak dolgusu yüze gençlik katıyor

Dudak dolgusu olarak, tüm dünyada gerek dermatologların gerekse plastik cerrahların en çok tercih ettiği malzeme hyaluronik asit. Böylesi dolguların dudakta iyi bir estetik duruş ve dokuyla mükemmel bir uyum içinde olabilmesi, kullanılan malzemenin kalitesiyle birebir ilişkili. Bu detayı sorgulamak ise uygulamayı yaptıracak insanları hayal kırıklığından korumaya yardımcı oluyor. Dr. Ayça Alan Atalay, dikkat edilecek diğer konunun da doktorun hasta ile iletişimi ve uyumu olduğunu belirterek, “Dudak kadın ya da erkeğin yüzündeki en önemli odak noktalarından biri. Gereğinden fazla dolgu yapılması kişiyi sosyal statüsü açısından zor durumda bırakabileceğinden, hasta ve doktorun birbirini anlaması, uygulamanın adım adım yapılması ideal sonuçları beraberinde getiriyor. Dolgu uygulaması, dudağın vücuttaki en hassas bölge olması nedeniyle ileri düzeyde anestezi bilgisi gerektiriyor. İyi bir anesteziyle ağrısız ve konforlu dolgu yapılabiliyor” diyor. Dudaklar büzüştürüldüğünde etrafında kırışıklıklar oluyorsa, bu çizgilere de dolguyla müdahale edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde tedavileri çok zor kırışıklıklar haline gelebiliyor. Bu bölgelerde incelikle çalışılacak dolgular sayesinde dudağı büyütmeden nemli ve genç bir görünüm elde edilebiliyor.





