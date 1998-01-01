Tıp teknolojilerindeki gelişmeler her geçen gün daha konforlu tedavi yöntemlerinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Peki yaz ayları hangi estetik uygulamalar için uygun? En yeni uygulamaları ve estetik alanındaki son trendleri işin uzmanlarından öğrendik.

Yazı: Gülru İncu



Geçtiğimiz yıllarda estetik uygulamalar denilince akıllara yalnızca kırışıklıkların giderilmesi gelirdi, şimdi ise istenmeyen cilt reaksiyonlarının daha ortaya çıkmadan önlemini almaya yönelik uygulamalar popüler. Bu uygulamaların bir kısmı için yaz ayları uygun bir dönem, bazıları içinse sakıncalı. Örneğin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Reha Yavuzer, kuvvetli kimyasal peeling’leri ve Coolaser, Co2 Lazer, Danish Skin gibi lazerleri yaz aylarında önermiyor. Bunların yerine yazın kuruyan cildi neme doyuran, lekelerin oluşumunu önleyen ya da kalıcı olmadan ciltten atılmasını sağlayan ve cildi temizleyen uygulamaları öneriyor. Bunların başında Volite nem enjeksiyonu, vitamin enjeksiyonları, BBL leke tedavisi, Jet Peel, Q Switch Lazer, Agassi Yanak İnceltme, Frozen Face ve Altın İğne gibi uygulamalar geliyor. Son günlerde Altın İğne uygulamasının en çok konuşulan cilt gençleştirme yöntemlerinden biri olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın; “Güvenli bir antiaging yöntemi olan ‘Altın İğne’nin hedefi, cildin esnekliğini ve pürüzsüz görünümünü sağlayan kolajeni tetikleyerek, cildi yeniden genç ve canlı görünümüne kavuşturmak. Altın İğne cilt gençleştirmenin yanı sıra sivilce, yara ve leke tedavisinde de kullanılıyor” diyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zekeriya Kul ise, yaz aylarında en fazla yaptırılan operasyonların başında vücut şekillendirme ameliyatlarından liposuction’ın, karın germe, meme ameliyatlarından ise meme büyütme-küçültme ve meme dikleştirmenin geldiğini söylüyor. “Yaz aylarında fit bir görünüm isteyenler en çok liposuction ve karın germe ameliyatını talep ediyor. Son dönemde vücut şekillendirmede en fazla başvurulan yöntem olarak ise High Definition Liposuction adı verilen cerrahi konsept dikkat çekiyor. Bu yöntemde hastalarımız hem yağlarından kurtuluyor hem de atletik bir karın görünümüne sahip oluyor. Hızlı kilo alıp vermeler sonrasında karın derisinde çatlak ve gevşeklik olanlara ise karın germe ameliyatı öneriliyor. Karın germe ameliyatı ile liposuction’ın birlikte kullanıldığı lipoabdominoplasti ameliyatı da son dönem trendleri arasında yer alıyor.”







VolIte nem enjeksiyonu

Bu nem enjeksiyonu, deri altını koruyan, cilt altının su tutmasını sağlayan ve deri elastikiyetini arttıran bir uygulama. Tek seferlik bir uygulamayla 9-10 aya kadar etkili bir sonuç elde edilebiliyor. Bilimsel çalışmalar düzenli kullananlarda, cilt yaşında üç yıla kadar gençleşme olabileceğini öngörüyor.



Vitamin enjeksiyonları

Deri için hazırlanan vitamin enjeksiyonları, cildin ihtiyacını karşılamak için yaptırılabilecek tıbbi girişimlerin başında yer alıyor. Leke oluşumunu önleyici özelliği olabilen bu enjeksiyonlar, oluşmuş lekelere etki edemiyor. Yılda 3-4 kez yapılması yeterli oluyor.



BBL leke tedavisi

Bu geniş dalga boyu ışık tedavisi, lekelerin giderilmesi için tercih ediliyor. BBL’de değişik filtrelerle pek çok işlem gerçekleştirilebiliyor. Tercih edilen filtreye göre deri ve deri altında sıkılaşma, yüzdeki yaşlılık ve güneş lekelerinin giderilmesi, yüzdeki ve gövdedeki damar genişlemelerinin tedavisi, istenmeyen tüylerin yok edilmesi, bacak-kalça-kol gibi gevşemeye daha yatkın bölge dokularının sıkılaştırılması gerçekleştiriliyor. BBL leke tedavisinde 15 gün ara ile 6 seans uygulama yapılıyor. Uygulama sonrası günlük yaşantıya hemen dönülebiliyor.



Jet Peel

Jet Peel, çok yüksek bir basınçla püskürtülen su ve hava karışımı ile cildi temizleyen bir sistem. Jet uçaklarda kullanılan motordan esinlendiği için Jet Peel olarak adlandırılan işlem, 10 yıla yakın başarısıyla yeni nesil Jet Peel’lerin geliştirilmesine neden olmuş. Yeni nesil teknolojide sadece daha üstün hale gelmiş bir püskürtme kullanılmakla kalınmamış ve deri altına ulaştırılması için özellikli içerikler geliştirilmiş.



Q Switch Lazer

Bu yöntemle lekelerin giderilmesi ve lekeye sahip olan pigmentlerin aşırı üretiminin baskılanması sağlanıyor. Saniyenin milyonda biri hızında yapılan atışla yüksek enerji lekeye ulaştırılıyor. Bu patlamanın etkisiyle birbirine tutunmuş büyük leke pigmentleri binlerce küçük parçaya ayrılıyor. Bu şekilde küçük parçalara ayrılan melanin pigmentleri vücut tarafından artık atılabilir hale geliyor. Hücreler tarafından eritilerek bölgeden uzaklaştırılıyor. Daha aydınlık ve berrak bir cilt işte bu sayede oluşuyor. Bu dalga boyunda yapılan atışlar cilt altında melanin pigmentlerinin oluşmasını baskılıyor. Bu uygulamanın düzenli tekrarlanması gerekiyor. 10 seans yapılan uygulama sonrasında iyileşmeye ihtiyaç duyulmuyor.







Agassi yanak inceltme

Ağız içerisinden uygulanan radyofrekans ile birkaç seansta yanak bölgesinde kalıcı şekilde incelme ve sıkılaşma elde edilebiliyor. Kore’de geliştirilen bu teknolojinin arkasındaki temel neden, Koreli kadınların yüzlerinin genetik olarak daha geniş olması ve bunu azaltmak için büyük bir talep olması. Yaklaşık 5-10 dakika arasında her bir yanak bölgesine enerji verilmesi yeterli oluyor. İşlem çok konforlu. Herhangi bir anesteziye ihtiyaç duyulmayan yanak inceltmede hafif bir sıcaklık hissi dışında hastaların hissedebilecekleri bir şey yok. İşlem sonrasında yanaklarda incelme hemen görülmeye başlanıyor ve bu yaklaşık bir haftalık zaman içerisinde tam olarak kendini gösteriyor.



Frozen Face

Frozen Face işlemi, elektriksel alan yaratarak cilt üzerinde mikro kanallar oluşturuyor. Bu kanallar, cildin tedavisine ve ihtiyacına yönelik aktif içerikli serumların hasar görmüş ve neme ihtiyaç duyan hücrelerin bulunduğu alt tabakaya nüfus etmesine yardımcı oluyor. İşlem ilk adımda buz hissi veren başlığı ile kan dolaşımını yavaşlatıyor ve bu da cilt üzerindeki kanalların bir süre açık kalmasını sağlıyor. Frozen Face serumları, içerikleri ve formları açısından evde kullanılan ürünlerden farklı. Bu açılan mikro kanallardan gönderime uygun formda üretilmiş. Serumların dört çeşidi var. Yaşlanma karşıtı kırışıklıkları açma, lekelerin rengini açma ve lekelenmeye karşı koruma, cildi nemlendirme, eski hacmini verme ve dolgunlaştırma gibi işlemler için kullanılıyor. Cilt problemlerinin altında yatan sebepler, cilt analiz cihazları ile tespit edilip hastaya uygun serumlar uygulanıyor. Cihazın ikinci aşamasında uygulanan radyo frekans enerjisi yani ısı enerjisi cildi sıkılaştırıyor, yukarı kaldırıyor ve gerginleştiriyor. Isı enerjisi yapılırken aynı zamanda cilde soğuk uygulayabilen sistem size çok rahat bir tedavi süreci sunuyor. Birer hafta aralıklarla dört seans olarak önerilen Frozen Face sistemini daha sonra ciltte gerekli görülen zamanlarda birer seans tekrarlayabilirsiniz.



Altın İğne (Fraksiyonel MultIpolar İğneli Radyofrekans)

Bu yöntem cilt gözeneklerinin sıkılaştırılması, cildin sıkılaştırılması, cilt kalitesinin artırılması, ciltteki ince kırışıklıkların giderilmesi, yara izi, ameliyat yeri izlerinin tedavisi, sivilce tedavisi, sivilce izlerinin giderilmesi, gebelik ve kilo alıp vermeyle oluşan cilt çatlaklarının giderilmesi ve leke tedavisinde kullanılıyor. Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın; “Kırışıklık ve cilt kalitesinin artmasına yönelik uygulamalarda etkinin görülebilmesi için, 3-4 hafta aralıklarla 2-3 seans, yara ve sivilce izlerinin giderilmesi için daha fazla uygulama gerekir. Etkisini 2-6 ayda görmek mümkün” diyor. Ancak bu yöntem herkes için uygun değil. Örneğin, vücudunda metal protezi veya kalp pili olanlara, SLE gibi otoimmün hastalığı olanlara, radyoterapi tedavisi altında olanlara, skleroderma gibi kolajen vasküler hastalığı olanlara, hamileler ve emziren annelere uygulanamıyor.