Selülit mücadelesinde en etkili yöntemlerden biri de mezoterapi. Peki mezoterapi nedir, ne işe yarar, nasıl yapılır, kimler tercih etmeli?

Yaz mevsimi öncesi başlayacağınız mezoterapi seanslarıyla en başta selülit olmak üzere bölgesel yağlanma ile sarkma ve gevşeme sorunlarını çözümleyebilirsiniz. Mezoterapi uygulaması hakkında merak edilenleri Estetik International Sağlık Grubu medikal doktorları anlattı.



Mezoterapiyi kimler tercih etmeli?

Aşırı kilolu değilseniz ama vücudunuzda tüm uğraşlarınıza rağmen inceltmeyi başaramadığınız bölümler varsa mezoterapi ile incelmeyi deneyebilirsiniz. Özellikle dirençli göbek yağlarınız, basen ve kalçada birikmiş bölgesel yağlanma sorunlarınız, selülitli doku veya sallanan kol içleri gibi sorunlarınız varsa ve bununla beraber spor yapmaya ayıracak vaktiniz ve isteğiniz de yoksa mezoterapiyi tercih edebilirsiniz. Selülit tedavisi için mezoterapi en fazla uygulanan ve medikal doktorlar tarafından tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor. Ayrıca birçok incelme terapisinden sonra, düzenli bir egzersiz programı uygulamak gerekirken mezoterapide böyle bir şart bulunmuyor.

Mezoterapi 1952 yılından beri uygulanıyor

Bir çeşit orta deri tedavisi olan mezoterapi, ortalama 8 – 10 seansta olumlu sonuçlar veriyor. Ülkemizde ismi son yıllarda duyulmuş olsa da aslında temeli 1952 yılına dayanan eski bir sistem. Uygulama cilt altına çok ince uçlu mezoterapi iğnesi ile özel bir karışımın enjekte edilmesiyle gerçekleşiyor. Bu karışımın içinde ödem çözücü, dolaşımı hızlandıran ve yağ birikimini engelleyen bazı ilaçlarla, vitamin ve mineraller bulunuyor.

Mezoterapi sırasında ağrı hissedilir mi?

Uygulama sırasında ağrı hissedilmemesi kişinin ağrı eşiğine bağlı. Hastaların büyük bir çoğunluğu herhangi bir acı hissetmiyor. Arzu eden hastalara işlemden 25 - 30 dakika önce lokal anestezi etkisi gösteren, acıyı hafifleten kremler uygulanıyor. Hamile değilseniz, bebek emzirmiyorsanız, kalp, böbrek ve diyabet rahatsızlıklarınız yoksa mezoterapi yaptırabilirsiniz. Uzman hekimler tarafından uygulandığı takdirde ciddi veya kalıcı bir yan etkisi olmayan uygulama sonrasında iğne yerleri ve çevresinde hafif derecede kızarıklık, şişlik veya morarma görülebilse de bunlar kısa sürede düzeliyor.