Son yıllarda birçok kişi kilolu gösteren yüz hatlarından rahatsız; neyse ki bunun çözümü var. Hollywood yıldızlarının ince, keskin yüz hatlarına sahip olmak isteyenler yanak inceltme uygulamalarına başvuruyor.

Sağlıklı bir cilt herkesin hayali. Son yıllarda ise kadınlar mükemmel bebek cildini aramaktan vazgeçti. Her yaşın ayrı güzelliği var. Olanı kabul etmeli, temiz, sağlıklı görünmeli. Dinlenmiş bir görüntü olmalı hedefimiz. Yaşının iyisi olmak, çizgileri yok etmek uğruna kötü görüntülerden vazgeçmek en doğrusu oldu. Sert yapılan, bilinçsizce şişirilen yanakları, dudakları ve komple boyalı kaşları olan kişileri daha az görmeye başladık. Yıllardır birçok kişi kilolu gösteren yüz hatlarından da rahatsız. Spor yapıyor, incecik oluyor ama yüz incelmiyordu. Çok zayıf kişilerde bile yanak yağları fazla olabiliyor. Bunun nedenlerinden biri de ‘bichat’ adı verilen yağ yastıkçıklarının bazı kişilerde olması gerekenden fazla olması. Kilo alma dönemlerinde daha da büyüyen, yüze yuvarlak görünüm veren bu yağ yastıkçıkları çıkartılabilmekte, yüz daha ince görünebilmekte.



Son günlerde yepyeni bir yanak inceltme uygulaması kullanılmaya başlandı. Bu uygulama ağız içinden yapılıyor. Radyofrekans ile ağız içinde her iki yanağı da tombul gösteren bichat, yağ yastıkçıklar��na ağız içinden bir cihaz yardımı ile işlem uygulanıyor. İşlem ağız içinde kaşık görünümlü, kişiye özel (tek kullanımlık) proplar ile gerçekleştiriliyor. İşlem ağız içine yerleştirilen özel prop ile her yanak için 10 dakika uygulanıyor. Cihaz ile o bölgede kontrollü bir ısı sağlanıyor ve yağ yastıkçıkları bir miktar erime gösterirken aynı anda artan kolajen ile incelme ve sıkılaşma sağlanıyor. Uygulamalar sonrası yüz daha ince ve hoş görünüyor. İşlem 2-3 seans uygulanıyor. Yüzde V şekli isteyenler için bu uygulama ile birlikte hekim kişinin yüz oranını sağlamak için çene ucu dolgu, elmacık kemiği dolgu uygulaması da yapabiliyor. Bazı kişilerde diş sıkmaya bağlı fazla büyüyen massater kasına da uygulama yapılarak o bölgenin de incelip yüzün V şeklini alması sağlanabiliyor.