Yüzdeki leke ve izlerin tedavisinde uygulanan başarılı yöntemleri, yazarımız Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nebil Bozdoğan kaleme aldı.

Exoderm-Lift estetik, plastik cerrahinin tedavi şekillerinden biri. Temel olarak cilde “Phenol” tatbikini içeriyor. “Exoderm Lift” işlemi, diğer yöntemlerin yetersiz kaldığı zor vakalarda da kendini ispatlamaya devam ediyor. Değişik amaçlarla (yüz gençleştirme, güneş lekelerinin tedavisi, gözeneklerin küçültülmesi, akne izlerinin azaltılması, vb.) yüz bölgesine uygulanabiliyor. Bazen başka tedavi yöntemleri ile kombine edilebiliyor. Bu işlem sadece güneşsiz zamanlarda yapılabiliyor (sonbahar ve kış mevsiminde). Ayrıca planlanan işlemden iki-üç hafta önce bazı kremler kullanmak gerekebiliyor. Yüzdeki akne izleri için denenmiş değişik yöntemler olsa da en etkili çözümlerden biri bana göre “Dermabrazyon”. Bu işlem; kaliteli özel uçlarla, tercihen de elmas uç ile yapıldığında sivilce ve akne izlerinde etkili oluyor. Dermabrazyonu özel uçlarla yapılan bir silgi gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde cilt yüzeyi mekanik olarak düzleniyor ve izlerin gözle görünür düzeyde silinmesi hedefleniyor. Bazen en uygun sonucu almak için işlemi birkaç ay sonra tekrarlamak daha iyi olabiliyor. İyileşme süresi yedi-sekiz gün olmakla birlikte bazı pembeliklerin birkaç hafta (bazen biraz daha uzun) sürebileceğini ancak fondöten ile gizlenebileceğini unutmamak gerekiyor.

Hangi alanlarda kullanılıyor?

• Akne izlerinin tedavisinde,

• Cilt yaşlanmasında,

• Mimik ve sarkma çizgilerinin silinmesinde,

• Güneş lekelerinin giderilmesinde.