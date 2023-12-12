Kiko'dan yılbaşına özel İtalyan tiyatrolarından ilham alan yeni koleksiyon: “Holiday Premiéré”

Kiko Milano yılbaşına özel olarak yeni bir koleksiyon hazırladığını duyurdu. "Holiday Premiére" koleksiyonu, İtalyan tiyatrolarından aldığı ilham ile ortaya çıktı. Koleksiyonda, yeni yıl davetlerinde parlayacak yoğun gold tonlar, kırmızılar ve simsiyah tonlar öne çıkıyor. Tam bir İtalyan diyebiliriz!

İTALYAN OPERALARINDAN GELEN İLHAM

Koleksiyonda ürünlerin ambalajları da dikkat çekici. İç ambalajlarda beyaz, altın ve gümüş tonlar kullanılmış ve dokularda İtalyan operalarından aşina olduğumuz Matelassé deseni kullanılmış. Dış ambalajlarda ise İtalyan mimarisini bezeleyen desenler yer alıyor.

Koleksiyonda glosslar ve rujlar, parfümler ve göz ürünleri ön plana çıkıyor.