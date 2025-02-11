Kuaförler uyarıyor: Gelmeden önce bu 6 şeyi asla yapmayın!

Saç boyama randevunuza hiç yıkanmamış saçlarla gidip, boyanın daha iyi emileceğini mi düşündünüz? Kuaförlerin çürütmek istediği en yaygın mitlerden biri de budur. Bunun gibi yanlış yaptığınız birçok kuaför davranışı da vardır. Biz de kuaför randevunuzdan önce yapmayı bırakmanızı istedikleri şeyler hakkında beş kuaförle konuştuk.

1. Saç boyama randevusuna kirli saçla gelmek

Nedense bu yaygın bir efsane haline geldi ve konuştuğumuz saç stilistleri bunun düşüncenin bitmesini istiyor: Kirli saç, saçınızı boyamayı kolaylaştırmıyor.

Usta stilist Nickie Alton, "Müşterilerimin saçları ne kadar kirli veya yağlıysa, açıcının veya rengin daha az etkili olduğunu gördüm," diyor. "Saçtaki kirli birikim bir bariyer görevi görüyor ve ürünün saç kütikülüne nüfuz etmesini zorlaştırıyor."

"Mükemmel bir dünyada, tüm müşterilerin randevularından önce yeni yıkanmış, kurutulmuş ve düzleştirilmiş saçlarla gelmesini isterdim. Saç ne kadar yönetilebilir olursa, özellikle renk hizmetleri için bizimle çalışmak o kadar kolay olur," diyor.

Renk uzmanı Kristina Maccaro, saçların bir veya iki gün önce yıkanmasının genellikle sorun olmadığını ancak, "Saçınız aşırı kirliyse, örneğin spor salonundan hemen sonra veya daha önce bir kutu kuru şampuan kullandıysanız ve röfle veya gri kapatma gibi bir renk hizmeti için geliyorsanız, bu bir sorun olabilir." diyor.

"Kirli saçlar, saçın daha koyu görünmesine ve renk yanlış formülasyonlarına neden olabilir," diye de ekliyor.

2. Kimyasal bir işlemden önce yeni yıkanmış saçla gelmek

Tam tersine, perma veya saç derisi üzerinde bir işlem gibi kimyasal bir işlem için geliyorsanız, kimyasallar saç derinizi tahriş edebileceğinden, ziyaretinizden hemen önce saçınızı yıkamaktan kaçınmak en iyisidir.

Maccaro, "Saç derisine açıcı veya aydınlatıcı (çift işlemli sarı gibi) gerektiren herhangi bir hizmet için geliyorsanız, öncesinde saçınızı yıkamayın! Bu tür yoğun bir hizmetten önce saçınızdaki doğal yağları yok etmek çok fazla rahatsızlığa neden olabilir," diyor.

New York'ta bir saç stilisti olan Petula Skeete, "Müşterilerin en yaygın hatası, kimyasal hizmet randevusundan önce saçlarını şampuanlamaktır," diyor. "İnsanlar genellikle kendilerini utandırmamak için temiz saçlarla gelmek isterler ancak stilistler olarak biz bundan rahatsız olmayız. Olduğunuz gibi gelin." diyor.

3. Karışık saçla gelmek

Randevunuzdan önce karışıklıkları taramak en önemli şeylerden biridir. Skeete, "Müşteriler hizmete gelmeden önce saçlarındaki karışıklıkları açmalıdır," diyor. "Karışık olan veya jöle gibi ürünler sürecinizi yavaşlatabilir ve daha fazla zaman alabilir."

Alton, benzer bir şekilde, "Saçınız ne kadar karışık değilse, tüm süreç o kadar kolay olur. Saçınız taranmadan saç randevunuza gelirseniz, hepsini taramak zaman alır ve bu da zamanlama nedeniyle o gün saçınızı hedeflediğiniz noktaya getirememenize neden olabilir."

Hazırlık işlerini kendiniz yapmanız ve düğümleri kendiniz gidermeniz, kuaförünüzün diğer saç hizmetlerinde de yardımcı olabilir. Corzine, "Bu, saçın gerçek uzunluğunu görmemizi sağlar ve ister renklendirelim ister ek saç ekleyelim, daha hassas bir uygulama yapmamıza yardımcı olur," diye ekledi.

4. Ne istediğinizden emin olmadığınızda yanlış hizmeti rezerve etmek

Bu, salonun zaman yönetimini planlama ve yönetme becerisinde büyük bir sorun yaratabilir. "İletişim hataları yapanların müşteriler olduğunu düşünmüyorum," diyor.

"Profesyoneller olarak, yanlış iletişimi önlemek için doğru soruları sormak ve kapsamlı danışmanlık yapmak bizim işimiz. Net iletişimin sorumluluğunun profesyoneller olarak bize ait olduğuna inanıyorum. Harika salonları iyi olanlardan ayıran şey budur," diye ekliyor. Bunu aklınızda tutarak, rezervasyon yaptırmadan önce salonu arayıp doğru sorular sorduğunuzdan emin olun.

5. İstediğiniz (veya istemediğiniz) şey için referans fotoğraflarınızın olmaması.

En son trend saç modelini seçmek iyi sonuçlar alacağınızın garantisini vermez çünkü saç yapınıza veya yüz şeklinize uymayabilir, diyor Skeete.

“Müşterilerin bol bol fotoğraf getirmesini seviyorum; sadece sevdikleri renkler değil, sevmedikleri renkler de buna dahil. İkisi de çok yardımcı oluyor,” diyor Jarvis.

6. Evde yaptığınız boya hakkında yalan söylemek ve önceki işlemleri açıklamamak

Bu, saçınızı evde boyamak veya hatta kendi kimyasal işlemlerinizi yapmak anlamına gelir. Özellikle de düzenli olarak gittiğiniz bir kuaförünüz yoksa, saçınıza hangi ürünlerin kullanıldığını en iyi siz bilirsiniz.

Maccaro, "Saçınızda kına veya kimyasal düzleştiriciler kullandıysanız, saç stilistinizin renklendirme hizmetlerine ekstra özen göstermesi gerekir. Saç geçmişinizi paylaşmamak önlenebilir hasara neden olabilir," diyor. Bir müşteri maliyeti düşürmek için evde bir şeyler yaptırmak isteyebilir, ancak sonunda saçlarına gerekenden daha fazla zarar verebilir.

Corzine, "Evde yapılan boya işlemleri işimizi zorlaştırıyor çünkü körü körüne çalışıyoruz," diyor. "Birçok insan, evde saç boyama işlemi düzeltmenin, ilk etapta kuaföre gitmiş olsalardı olduğundan daha pahalıya mal olduğunu fark etmiyor." diyor.