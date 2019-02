Cildi yenileyen ve kırışıklıklarla savaşan retinol içerikli kremler, hafif formüllü makyaj koleksiyonları ve günümüze neşe katan parfümler yeni favorilerimiz. Karanlık günleri aydınlatacak güzel haberlerimiz var!

Yazı: Gülru İncu



SHISEIDO

Renk ve desen

Kaligrafilerden ilham alan Shiseido, yeni makyaj koleksiyonunu dört gruba ayırmış: Gels, Inks, Powders ve Dews. Gels grubundaki ürünler hafif yapılarıyla öne çıkıyor. Inks grubunda su geçirmez eyeliner, far, lip gloss ve maskara var. Powders grubundaki pudra yapılı ürünlerle hem dudakları hem yanakları renklendirebilirsiniz. Aydınlatıcı ürünleri içeren Dews ise yarattığı yansımalarla adeta ışıkla dans ediyor.





Ruj 195 TL, Lip Gloss 180 TL, Göz Kalemi 180 TL, Allık 290 TL, Aydınlatıcı 260 TL, Far Paleti 320 TL



CHANEL

Neşeli ruhlara…

Chanel Chance’ın yeni kokusu Chance Eau Tendre, günün her saati rahatlıkla kullanabileceğiniz, teninizi daha yoğun saran çiçekli ve meyveli bir parfüm. Yasemin, greyfurt ve ayvanın meyveli karakteriyle buluşuyor ve son olarak miskle harmanlanıyor. Işık saçan, parlak ve neşeli ruhlar için öncelikle.



Chance eau Tendre 100 ml Parfüm 805 TL



VICTORIA’S SECRET

Bir demet çiçek

Victoria’s Secret’ın Love ve Love Star parfümleri taze çiçeklerden ilham alıyor. Love parfümünün içeriğindeki ardıç ve kayısı çiçeği, tazeliği ve aşkı günün her anında yaşatıyor. Love Star ise meyvemsi çiçek kokusuyla baş döndürüyor. Parfümlerin yanına rollerball, vücut spreyi, losyon, vücut kremi ve duş jelini de ekleyebilirsiniz.





Love Star 100 ml Parfüm 799 TL, Love 100 ml Parfüm 799 TL



BATH&BODY WORKS

Huzur, bağlılık ve mutluluk

Love, içeriğinde vanilya ve gül esanslarını barındırıyor. Bağlılık ve özgüven duygularını artıran gül yağına eşlik eden vanilya, zihninizi yatıştırırken sakinleşmenizi de sağlıyor. Vücut losyonu ve kreminin yanı sıra duş jeli, maske ve yastık spreyi formları da var.