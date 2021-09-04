Dudaklar neden çatlar? Dudakları yumuşacık yapan 15 ürün
Dudak çatlakları mevsim geçişlerinde en büyük kabuslarınız arasındaysa sizi şöyle alalım! Nemlendirirken onaran, antioksidanlar içeren, hatta bir de renklendiren bir dudak kremi tam da ihtiyacınız olan şey!
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NEDEN ÖNEMLİ?
Derisi çok hassas olan dudaklarınız aşırı hasar gördüğünde kuruyor, çatlıyor hatta kanıyor ve ağrıya kadar uzanan sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Dudak kremleri içerdikleri değerli yağlarla dudak dokusunu iyileştiriyor. Dudakların doğal koruma kalkanını onarıyor. Çatlaklara anında etki ederek rahatlama sağlıyor. Ayrıca dudakları nemlendirirken yaşlılık etkilerine karşı bakım yapıyor.
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DARPHIN LIP&CHEEK ALLIK VE DUDAK BAKIM KREMİ 249 TL
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POT’O MIRACLE DUDAK KREMİ 36.90 TL
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L’OCCITANE DELICIOUS DUDAK KREMİ 190 TL