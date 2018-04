Hangi makyaj fırçası?

Fırçalar, kusursuz bir makyajın en büyük yardımcıları. Hepsi ayrı amaçlara hizmet etse de fondöten, pudra ve gölgelendirme yapan far fırçası makyaj çantanızın olmazsa olmazları arasında.

Hangi amaç için hangi fırça?

Toz pudra, allık, likit fondöten sürme ya da gölgelendirme amaçlı kullanılan birçok fırça var. Örneğin yelpaze fırçayı makyaj yaparken yüzünüze dağılan toz zerrelerini uzaklaştırmak için kullanabilirsiniz. Kaş altına gölgelendirme yapmak için kullanılan fırçalar, far fırçalarından daha kalın. Göz altındaki kirpik diplerine gölgelendirme yapmak için far fırçasından uzun ve nispeten daha ince uçlu bir fırça kullanabilirsiniz. Dudak fırçaları en ince olanları. Bronzlaştırıcı pudralar için de top başlı fırçalar kullanılıyor.



