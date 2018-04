Makyajımızı her daim bakımlı ve taze tutabilmenin en işlevsel araçları olan makyaj çantası, her tarza uyan model seçenekleriyle şıklığınızın vazgeçilmez tamamlayıcıları oluyor.

Modern toplum düzeniyle birlikte neredeyse hepimiz günümüzün yarısından fazlasını ev dışında geçiriyoruz. Sabahın erken saatlerinde gözlerimizi açıyor, yeni bir gün için hazırlanıyor ve atıyoruz adımlarımızı sokaklara. Kimi zaman yapmamız gerekenlerin tamamını evde yetiştiremiyor, gittiğimiz yerde kaldığımız yerden devam ediyoruz hazırlanma sürecine. Peki, bu yorucu tempo içinde, makyajımız her zaman olmasını istediğimiz gibi oluyor mu? Maalesef. Peki, erken saatlerde yapılan makyaj aynı kalabiliyor mu? Tabii ki hayır. İşte bu noktada makyaj çantası imdadımıza yetişiyor. Sonuç, her daim taze makyajlar.



Makyaj çantası modelleri nelerdir?

Makyaj çantası, hangi makyaj ürünlerinin kullanıldığına ve bu ürünlerin kullanım sıklığına göre çeşitlendirilebilirler. Kullanılan ürünlerin boyutlarına göre makyaj çantası küçük boyutlarda da olabilir, bavulu andıran devasa boyutlarda da… Kiminin tercihi küçük makyaj çantalarından yanayken, kimi kadınlar için makyaj çantası büyük olursa bir şey ifade ediyor.

Bu noktada ne tür bir çanta seçileceği de tamamen kullanıcının isteğine bağlı. Son dönemlerde makyaja olan ilgi oldukça artış gösterdiğinden, makyaj ürünlerinin pratik kullanımı ve rahatça taşınması gibi aracı faktörler de çeşitliliği oldukça artırmışa benziyor. Bu sebeple eskiye nazaran çok daha fazla renk, model, boyut seçeneğine sahip makyaj çantası da bizler için kullanıma sunuluyor. Cüzdanvari naif makyaj çantası modellerinden, kalem kutusunu andıran yayvan makyaj çantalarına; minicik ebatlardan, orta boy bir kol çantası büyüklüğüne sahip makyaj çantası seçeneğine kadar değişiklik gösteren modellere erişmek mümkün. Her tarza hitap edecek desenler ve süslemelerle hayatımızda sevimli bir yer edinen makyaj çantası, hoş tasarımlarıyla da her birimizin estetik zevkini okşayarak geçiyor.



Makyaj çantasının içinde neler bulunmalı?

Makyaj çantası hazırlanırken, gün içinde rutin olarak kullanılan ve ani plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulması muhtemel olan ürünler göz önüne alınmalı. Her kıyafete uyum sağlayacak nude tonlarda rujlar, tercihen fondöten, pudra gibi cilt ürünleri, rimel, minik boyutlu makyaj fırçasıve soğuk havalara karşı dudak ve el kremi bulundurmak da son derece kurtarıcı. Eğer ne olduğunu anlamadan kendinizi arkadaşlarınızla gece planı yapmış halde buluyorsanız, 1 adet kırmızı ruj da elbette olmazsa olmazınız olacaktır. Gün içinde yemek yedikçe dudak kalemleri ve rujlar silinme, dağılma veya birikme gibi özellikler gösterdiğinden dolayı evden çıkmadan önce sürdüğümüz ruju ve dudak kalemini çantaya atmak oldukça mantıklı bir hamle. Dudak ve göz kalemlerini sık kullanan bir kadınsanız, ucunun kırılmasına veya topallaşmasına karşın kalemtıraşınızı da makyaj çantanızdan eksik etmemek mühim tabii ki. Ayrıca kimi kadınlar eyeliner veya göz kaleminin dağılmasından rahatsızlık duyarak küçük ebatlı makyaj temizlik ürünlerini de çantalarından asla eksik etmiyorlar. Eğer tırnak yapınız ince, zayıf ve güçsüzse; hiç olmayacak yerlerde oraya buraya takılıyor, kırılıyor, canınızı sıkıyorsa makyaj çantanıza 1 adet törpü ve tırnak makası da atabilirsiniz.





Makyaj çantası düzeni nasıl olmalı?

Makyaj çantası düzenlemesinde malzemeleri yerleştirmede gösterilecek özen oldukça önemli bir adım. Zamanla stratejik yerleştirme konusunda oldukça yol katediyorsunuz zaten. Bazen bir önceki bozduğunuzdan ne bir eksik ne bir fazla ürün yerleştirmeye çalışırken sığdıramadığınız parçalar olabiliyor. O zaman hayret ediyorsunuz işte "ben bunları nasıl dizmiştim yaa!" diye. Bunun gibi durumlar kısmen stratejik bir meziyet gerektiriyor. Ürünleri yerleştirirken kapaklarının açılmayacak şekilde sıkıca kapalı olduğundan emin olmak da oldukça önemli. Yoksa güzelim makyaj çantası dağılmış pudra parçaları, akmış rujlar, dökülmüş ojelerle kullanılmaz hale gelecektir. Fırçaları dikkatli yerleştirmek, hatta fırça cüzdanı kullanmak da akıllıca bir seçim. Diğer türlü fırçaların ucu baskı aldığı yöne doğru şekil alabiliyor. Bu sefer de bu şekil bozukluğunu halletmek için fazladan iş çıkıyor başa.

Makyajınızı yaparken çok fazla makyaj fırçası kullanıyorsanız bunun için içinde ek fırça cüzdanı veya fırça bölmesi olan çantaları eşya düzeni açısından tercih edebilirsiniz. Aslında makyaj çantası düzenleme ve oluşturma işlemi tamamen kişinin makyaj yapma sıklığına, tarzına ve bu işle ne ölçüde ilgilendiğiyle de doğrudan alakalı. Kendi ihtiyaçlarınız dahilinde çantanızı istediğiniz gibi oluşturmalısınız.