Tek palette çok işlev! Allık, kontur, aydınlatıcı, ruj, far ya da pudrayı tek palette sunan çok fonksiyonlu ürünler, makyaj çantamızın vazgeçilmezi olmaya aday.

Hazırlayan: Gülru İncu



Neden seviyoruz?

A’dan Z’ye makyaj yapmanın incelikleri var. Yüz hatlarınızı belirginleştirecek bir kontur, sıcak bir görüntü veren bronzlaştırıcı pudra, canlı ve parlak yanaklara sahip olmanızı sağlayan allık ya da en kullanışlı tonlarda bir far… Gözler, yanaklar ve dudaklarda aynı anda kullanılabilen çok fonksiyonlu makyaj paletleri bu sezon favorilerimiz arasında. Her şeyi ayrı ayrı taşımamıza gerek yok, çantayı hafifleten kompakt ürünler son derece kullanışlı.



Zaman makinesi

Doğal bir görünüm veren lip&cheek yani ruj allıklar, zamandan tasarruf etmemizi sağlayan kendi küçük, desteği büyük yardımcılar. İşin püf noktası yüzünüzde renk patlaması yaşamamak için doğru tonu seçmek ve cildinizin doğru tonu yansıtması için temiz ve nemli olmasına dikkat etmek.



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