wet n wild’ın yeni sezon ürünleri Türkiye’de

wet n wild, sonbahar-kış sezonu makyaj ürünlerini Türkiye’de meraklıları ile buluşturdu. Ürünler arasında kapatıcı, mascara, ruj, kaş ve far bazı yer alıyor.

Yüz, dudak, göz kategorisindeki ürünlerde 4 yeni allık rengi, 6 farklı lip mousse ruj da koleksiyonda. Kapatıcıların ise 5 farklı tonu var.

Ayrıca koleksiyonda bir de içinde çekmece şeklinde aynası bulunan kaş seti de yer alıyor. Sette kaş sabitleyici, iki farklı tonda kaş pudrası, bir cımbız ve bir de kaş fırçası da bulunuyor.