Moschino Forever Sailing

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Moschino’dan yepyeni bir erkek kokusu...

Extra ferahlık, saf adrenalin ve ebedi genç adam! Tutkusu yeni maceralara yelken açmak ve keşfedilmemiş yerleri ve denizleri keşfetmek. Doğuştan gelen eğlenme tutkusuna sahip, tüm doğanın rüzgarın, denizin heyecanlandırdığı, iyi kalpli ve sonunda sevgilisinin güven verici kollarını arayan bir denizci!

Tensel odunların desteklediği, ışıltı notalar etrafında havadar ve tazeleyici bir tasarım. Koku, tazeleyici bir su çarpması gibi, titreten buzlu nane akoru ve ışıltı lezzetli sonbahar limonu ile açılıyor. Sulu greyfurt akoruyla renkleniyor.Teni tazeleyen ve iyi hissetmeyi sağlayan banyo ürünleri kokuyu tamamlıyor. Seride After Shave Losyon, After Shave Balm, Refreshing Shower Gel de yer alıyor.

