menu

close

menu

close

menu

close

Yüksek koruma ve bakım bir arada

Yeni Nivea Protect & Care hem kokusunu önlüyor hem de vücudun en çok unutulan bölgesi koltuk altına bakım yapıyor.
Mavi ambalajıyla Nivea Creme’in ikonik ve ferahlık veren kokusuna sahip yeni Nivea Protect & Care, ter kokusuna karşı 48 saat etkin koruma sağlıyor. Alkol içermeyen, yenilikçi ve hızlı emilen formülüyle yapışkan bir his bırakmayan ürün koltuk altını yumuşacık yapıyor. Dermatolojik olarak test edilen seri, sprey, roll-on ve stick çeşitlerinden oluşuyor. 



Özge Ulusoy ile tanıtım
Nivea Deodorant, 25. yılına özel piyasaya sunduğu Protect&Care’i, Özge Ulusoy’un sohbeti eşliğinde 11 Nisan Pazartesi günü tanıttı. NIVEA Beiersdorf Türkiye Genel Müdürü Wolgang Haak, Kişisel Bakım Pazarlama Müdürü Mustafa Kabakçı ve Kıdemli Marka Müdürü Şirin Işık’ın ev sahipliği yaptığı davette, katılımcılar Nivea Deodorant’ın 25 yıllık serüvenini dinledi.


Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler