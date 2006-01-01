Mavi ambalajıyla Nivea Creme’in ikonik ve ferahlık veren kokusuna sahip yeni Nivea Protect & Care, ter kokusuna karşı 48 saat etkin koruma sağlıyor. Alkol içermeyen, yenilikçi ve hızlı emilen formülüyle yapışkan bir his bırakmayan ürün koltuk altını yumuşacık yapıyor. Dermatolojik olarak test edilen seri, sprey, roll-on ve stick çeşitlerinden oluşuyor.
Özge Ulusoy ile tanıtım
Nivea Deodorant, 25. yılına özel piyasaya sunduğu Protect&Care’i, Özge
Ulusoy’un sohbeti eşliğinde 11 Nisan Pazartesi günü tanıttı. NIVEA Beiersdorf
Türkiye Genel Müdürü Wolgang Haak, Kişisel Bakım Pazarlama Müdürü Mustafa
Kabakçı ve Kıdemli Marka Müdürü Şirin Işık’ın ev sahipliği yaptığı davette,
katılımcılar Nivea Deodorant’ın 25 yıllık serüvenini dinledi.