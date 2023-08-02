Ruj sürerken kaçınmanız gereken 7 hata

29 Temmuz Dünya Ruj Günü olabilir ama canlandırıcı bir dudak görünümü her zaman kutlamaya değer! Eğer kendini iyi hissetmiyorsan, biraz ruj ihtiyacın olan güveni sana verebilir. Ancak yanlış ruj seçimi de tam tersi bir etki yaratabilir. İşte kaçınılması gereken yedi ruj hatası...

Üst çizgi

Makyaj sanatçısı Matin Maulawizada’ya göre, dudağını büyük göstermek için üst dudak çizgilerini ya da üst dudak ortasını yukarıdan doldurmak bir hata.

“Fotoğraf çekimi için yapıldığında, düzeltildiğinde ve rötuşlandığında sorun yok ama gerçek hayatta gerçekten tuhaf görünüyor. Güzel genç kadınlarda gördüğümde beni üzen tek yaygın trend bu.”

Yanlış renk seçmek

Garnier'in ünlü güzellik uzmanı Millie Morales, insanların yaptığı en yaygın ruj hatalarından birinin cildiniz için yanlış rengi seçmek olduğunu söylüyor.

Bunun nedeni cilt alt tonunuzu bilmemek olabilir.

“Damarlarımızın rengine göre alt tonumuzu belirleyebiliriz. Eğer damarlarınız yeşil ve tonlarıysa, alt tonunuz sıcak demektir. Sizin için uygun olan ruj tonları arasında portakal, mercan alt tonlu kırmızılar ve pişmiş topraklar bulunur. Damarlarımız mavimsi görünüyorsa ise soğuk alt tonlusunuzdur ve uygun ruj tonları pembeler, mavi alt tonlu kırmızılar ve bordolardır”

Eğer damarların ne renk anlayamadıysan, muhtemelen nötr bir alt tonun var. İyi haber; çoğu renk tonu yüzünüzü tamamlayabilir!

Dudaklarınıza bakmamak

Dudaklarınızın cildinizin bir parçası olduğunu ve onlara bakmanın cilt bakımı rutininizin düzenli bir parçası olması gerektiğini unutmayın.

Morales “İnsanların yaptığı en yaygın hata, özellikle ruj uygulamadan önce günlük cilt bakımı rutinimize dahil edilmesi gereken dudakları nemlendirmeyi ve beslemeyi unutmak. Bu önemli çünkü rujlar güzel nemlendirilmiş dudaklarda daha iyi duracaktır” diyor.

Dudak kalemi kullanmamak

Maulawizada’ya göre ince dudakları dolgun göstermenin mükemmel bir yöntemi var: dudak kalemi kullanmak.

“Dudak kaleminiz doğal ruj renginizden bir ya da iki ton daha koyu olmalıdır, böylece dudaklarınızı gerçek sınırlarının dışında çerçevelediğinizde dudaklarınız daha dolgun görünür. Bu adımdan sonra rujunuzu uygulayabilirsiniz, daha açık bir ton olması dudaklarınızın dolgunluğunu arttıracaktır.”

Yanlış ürün kullanmak

Eğer dudakların kuruysa, ruj sürmek çok da iyi bir fikir olmayabilir. Fakat bu dudaklarını renklendiremeyeceğin anlamına gelmiyor.

Scarlet Lee dudak yağlarını şöyle açıklıyor: “Dudak yağları dudakların kuruduğu zamanlarda ya da beslenmek istediğinde oldukça kullanışlı olabilir. Şeffaf ya da renkli olabilen dudak yağlarını çeşitli markalarda bulabilirsin.”

Dudaklarını ruja hazırlamamak

Dudaklarını düzenli olarak nemlendirmek bir yana, ruj sürmeden önce dudaklarını ruja hazırlamak da önemli. Scarlet Lee ölü derilerden kurtulmak ve daha pürüzsüz bir tuval yaratmak için dudak peelingi kullanmayı tavsiye ediyor. Deneyebileceğin çeşitli dudak peelingi olduğu gibi, hindistan cevizi yağı ve esmer şeker ile kendi peelingini de elde edebilirsin!

Rujunu düzgün temizlememek

Rujunu tazelemen mi gerek? Yenisini uygulamadan önce alttakini güzelce temizlediğine emin ol. Millie Morales bu adımı şöyle anlatmış: “Dudağın güzelce temizlenmesi önemli çünkü ilk sürülen rujun kalıntıları dudakta kalacaktır.